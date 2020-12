Encalhada no Brasil, mansão de Xuxa é anunciada por US$ 8,7 milhões no exterior · .

Listada para venda no Brasil desde 2018, a mansão de Xuxa Meneghel agora consta também em sites internacionais. A residência de 2.626 m² em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, está com um preço de US$ 8,7 milhões (o equivalente a R$ 45 milhões) para compradores do exterior.

A apresentadora da Record tenta se desfazer do imóvel desde quando perdeu a mãe, Alda Meneghel (1937-2018). Mas Xuxa ainda não encontrou alguém que aceite pagar o valor da suntuosa casa.

“É uma situação difícil pra mim, é uma coisa pesada e ruim. Além de [a casa] ser muito grande, me traz muitas lembranças. Eu construí pensando na minha mãe, nas necessidades dela. Tudo lembra a minha mãe e também a minha filha, a Sasha”, explicou ela em entrevista para o Hora do Faro, em 2019.

Naquela ocasião, Sasha estava morando em Nova York, e Junno Andrade, namorado de Xuxa, se dividia entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Durante a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus, a família ficou reunida, mas a eterna rainha dos baixinhos não desistiu de fazer a venda. A ideia é morar em um lugar menor.

A mansão está construída em um terreno de 2.780 m² no Condomínio Malibu, na Barra da Tijuca. Ocupa praticamente uma quadra inteira. A residência conta com cinco quartos, hall de entrada, sala de estar, 14 banheiros, três lavabos, varanda, escritório, sala de jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, jardim de inverno, academia de ginástica, closet, copa separada, suíte para governanta e mais dois cômodos distribuídos no subsolo.

Anúncio da mansão de Xuxa em site internacional; imóvel vale R$ 45 milhões (Foto: Reprodução/Sotheby’s)

Além de piscinas, um cinema particular, hidromassagem, quadras de vôlei e basquete, a mansão de Xuxa ainda tem um viveiro de 100 m² com mais de 30 pássaros na sala de estar. Uma das dificuldades é encontrar alguém que aceite pagar o preço por uma mansão que tem a identidade da apresentadora de 57 anos. Ela mora no local desde 2009.

“É muito difícil porque tem desde as árvores que eu escolhi, os coqueiros que escolhi. Todos os cantinhos. Quando eu falo para as pessoas que quero vender, falo isso por necessidade de um lugar menor e mais uma série de motivos. Só que é difícil eu encontrar alguém que venha valorizar o que eu botei em cada cantinho”, lamentou a apresentadora na conversa com Rodrigo Faro.

Depois de Xuxa confirmar que estava vendendo a mansão, o primeiro preço divulgado foi de R$ 18 milhões, mas a apresentadora falou que o valor era maior e não especificou a quantia publicamente.

Pelo anúncio que consta no site de uma empresa que lista imóveis de diferentes cidades do mundo, a casa vale R$ 45 milhões, o que torna a residência uma das mais caras do Rio de Janeiro.

Com o contrato prestes a acabar com a Record, Xuxa deve se despedir oficialmente da emissora onde trabalha desde 2015 no próximo dia 21, quando comanda o já gravado Canta Comigo All Stars. Nos últimos meses, ela tem aparecido mais no Grupo Globo do que na própria emissora com quem tem acordo.

Confira abaixo vídeos que mostram a mansão da apresentadora: