ENCCEJA: o que é o exame, calendário, inscrição, provas e para que serve

Criado em 2002, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi criado com o objetivo de certificar competências e conhecimentos de pessoas jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade de costume.

Sob coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a certificação pode ser usada para ingresso em Universidades. O Exame ainda conta com parcerias com as secretarias estaduais e municipais de educação. A edição de 2020 será realizada em 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Encceja é um exame voluntário, gratuito e destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino: no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental, e no mínimo 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio. As provas do Encceja acontecerão no dia 25 de abril de 2021. O período de inscrição será de 11 a 22 de janeiro de 2021.

O Encceja possui algum custo de inscrição?

Não, o exame do Encceja 2020/2021 é totalmente gratuito, livre de taxas de inscrição.

Quem pode participar?

Poderá participar do Exame, qualquer um que ainda não tenha concluído os estudos nada idade apropriada de cada etapa de ensino. Além disso, será necessário ter no mínimo 15 anos completos (ensino fundamental) e, no mínimo 18 anos completos (ensino médio). Também não é preciso ter frequentado a escola.

As inscrições para o Encceja 2020 devem ser feitas entre os dias 11 e 22 de janeiro de 2021, pelo site do Encceja.

Fiz a inscrição em 2019, mas faltei. Posso fazer de novo a edição de 2020?

O candidato efetuou a sua inscrição em 2019, mas que faltou, poderá realizar a nova edição de 2020, mas precisará de justificativa. Para isso, o comunicado deve ser feito das 10h do dia 14 de dezembro até as 23h59 do dia 20 de dezembro, pelo site do Encceja. Sem justificativa, o Inep cobra R$ 40 para que o candidato realize o exame novamente.

Sobre o Exame

São quatro provas em cada uma das etapas escolares, com 30 questões de múltipla escolha, além de uma redação.

Para ensino fundamental, as quatro provas são divididas entre:

Ciências naturais;

Matemática;

Língua portuguesa com redação, inglês e espanhol, artes e educação física;

História, geografia, filosofia e sociologia.

Para ensino médio, as provas são divididas entre:

Química, física e biologia;

Matemática;

Língua portuguesa com redação, inglês e espanhol, artes e educação física;

História, geografia, filosofia e sociologia.

Por meio do site do Encceja é possível conferir materiais de estudo disponíveis gratuitamente, além de provas e gabaritos dos anos anteriores.

A avaliação será aplicada no dia 25 de abril de 2021 (domingo), nos turnos da manhã e tarde.

Pela manhã, as provas acontecem das 9h às 13h e, de tarde, das 15h30 às 20h30.

O Encceja 2020 será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal.