Encostado no Arsenal, Ozil se mostra aberto a uma transferência à MLS

Mesut Ozil está aberto a ir a algum clube da MLS, uma vez que seu tempo no Arsenal chegue ao fim, fontes disseram à ESPN. O meia de 32 anos irá entrar em janeiro nos seis meses finais de seu contrato de 350 mil libras por semana e estará livre para negociar diretamente com outros clubes.

O DC United e o Los Angeles Galaxy têm sido ligados quanto a uma mudança de Ozil, enquanto fontes disseram que o Inter Miami de David Beckham também está na lista de clubes de diferentes países monitorando a situação.

O jogador não atua desde 7 de março e foi deixado de fora da lista para a disputa da Premier League e da Europa League pelo técnico Mikel Arteta.

O Arsenal quer permitir que Ozil saia no próximo mês – especialmente se conseguir alguma taxa de transferência pelo campeão do mundo de 2014 -, mas fontes alegam que o atleta continua a treinar na esperança de que possa jogar pelos Gunners na segunda metade da temporada antes de sair no próximo verão.

Ozil continua a mostrar seu apoio ao Arsenal nas redes sociais, apesar de ser mantido fora do elenco principal, e recentemente se ofereceru para bancar o salário da pessoa que se veste do mascote Gunnersaurus, desde que este fosse mantido no clube.

Relatos na Turquia nesta semana sugeriram que Ozil estava próximo de ir ao Fenerbahce no próximo mês, mas fontes disseram que uma decisão sobre seu próximo clube ainda não foi finalizada.