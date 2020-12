Endomarketing – O Marketing Institucional

Endomarketing – o marketing interno dos resultados

Endomarketing significa por dentro do mercado, ou ainda, mercado interno. Sendo assim, é um termo que se refere, dentre outras coisas, à comunicação interna. Portanto, o Endomarketing é o marketing institucional voltado para as melhorias internas da empresa.

Por isso que algumas empresas se refere a essas ações como marketing interno. Sendo assim, as ações visam melhorar a comunicação interna e motivar as equipes.

Pessoas são partes importantes das estratégias

A gestão de pessoas compreende as pessoas como parte das estratégias de mercado. Ao passo que a empresa desenvolve ações focadas na qualidade de vida dos funcionários, bem como na melhoria da comunicação de forma geral.

O Endomarkerting aproxima o funcionário da empresa, de forma que envolve outras áreas nas campanhas internas.

Algumas ações realizadas dentro do Endomarketing

Dentre as ações da Gestão de Pessoas dentro do conceito Endomarketing, a empresa pode realizar algumas ações, como:

Campanhas com metas e bônus como premiação;

Treinamentos de sistemas e desenvolvimento pessoal;

Planos de carreiras e benefícios para estudos;

Colaboração na empresa, dentre outros fatores.

Assim as empresas melhoram os processos internos, minimizam os conflitos e melhoram os resultados.

Melhoria da comunicação e reunião brainstorming

Todavia, com o Endomarketing abrange a comunicação interna, sistemas de melhorias, canais de comunicação interna e reunião brainstorming pode fazer parte do conceito.

Além disso, novas politicas internas podem ser implementadas, estimulando novos conceitos atuais no negócio.

Todas as estratégias visam melhorar o clima organizacional

Todas as formas de comunicação interna fazem parte do endomarketing, de modo que a empresa pode melhorar o atendimento ao funcionários, elaborar jornais corporativos, realizar refeições em grupo, comemorar aniversários, enfim, tudo o que tange a melhoria do clima organizacional e comunicação interna.