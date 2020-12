Enem: Conheça fontes alternativas de energia

: Gerada a partir do vento

: Obtém-se por meio do calor contido nas camadas mais profundas do planeta

: Obtida através da energia contida nas ondas do mar

: Uma fonte de alternativa gerada por meio do processo de fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, contudo, considera-se como uma fonte de alta periculosidade e absurdamente agressiva caso ocorra algum acidente nuclear