Enem e vestibular: 4 forças fundamentais da física

As forças fundamentais (ou interações fundamentais) da física são as maneiras como as partículas individuais interagem umas com as outras. Acontece que cada interação observada ocorrendo no universo pode ser dividida e descrita por apenas quatro (bem, geralmente quatro – mais sobre isso posteriormente) tipos de interações:

Gravidade Eletromagnetismo Interação fraca (ou força nuclear fraca) Interação forte (ou força nuclear forte)

Entenda melhor sobre cada uma delas para estudar para o Enem, vestibular ou concursos que pedirem esse conteúdo.

Gravidade

Das forças fundamentais, a gravidade tem o alcance mais distante, mas é a mais fraca em magnitude real.

É uma força puramente atrativa que atinge até mesmo o vazio “vazio” do espaço para atrair duas massas uma para a outra. Ele mantém os planetas em órbita ao redor do sol e a lua em órbita ao redor da Terra.

A gravitação é descrita pela teoria da relatividade geral , que a define como a curvatura do espaço-tempo em torno de um objeto de massa. Essa curvatura, por sua vez, cria uma situação em que o caminho de menor energia é em direção ao outro objeto de massa.

Eletromagnetismo

O eletromagnetismo é a interação de partículas com carga elétrica. Partículas carregadas em repouso interagem por meio de forças eletrostáticas , enquanto em movimento elas interagem por meio de forças elétricas e magnéticas.

Por muito tempo, as forças elétricas e magnéticas foram consideradas forças diferentes, mas finalmente foram unificadas por James Clerk Maxwell em 1864, segundo as equações de Maxwell. Na década de 1940, a eletrodinâmica quântica consolidou o eletromagnetismo com a física quântica.

O eletromagnetismo é talvez a força mais prevalente em nosso mundo, pois pode afetar as coisas a uma distância razoável e com uma quantidade razoável de força.

Interação fraca

A interação fraca é uma força muito poderosa que atua na escala do núcleo atômico. Causa fenômenos como a decadência beta. Ele foi consolidado com o eletromagnetismo como uma única interação chamada de “interação eletrofraca”. A interação fraca é mediada pelo bóson W (existem dois tipos, os bósons W + e W – ) e também o bóson Z.

Interação forte

A mais forte das forças é a interação forte apropriadamente chamada, que é a força que, entre outras coisas, mantém os núcleons (prótons e nêutrons) unidos. No átomo de hélio , por exemplo, é forte o suficiente para unir dois prótons , embora suas cargas elétricas positivas façam com que eles se repelam.

Em essência, a interação forte permite que partículas chamadas glúons se unam aos quarks para criar os núcleos em primeiro lugar. Os glúons também podem interagir com outros glúons, o que dá à interação forte uma distância teoricamente infinita, embora suas principais manifestações sejam todas no nível subatômico.

Unificando as Forças Fundamentais

Muitos físicos acreditam que todas as quatro forças fundamentais são, na verdade, as manifestações de uma única força subjacente (ou unificada) que ainda não foi descoberta.

Assim como eletricidade, magnetismo e a força fraca foram unificados na interação eletrofraca, eles trabalham para reunir todas as forças fundamentais.

A interpretação atual da mecânica quântica dessas forças é que as partículas não interagem diretamente. Entretanto, em vez disso, manifestam partículas virtuais que medeiam as interações reais. Todas as forças, exceto a gravidade, se consolidam neste “Modelo Padrão” de interação.

O esforço para unificar a gravidade com as outras três forças fundamentais chama-se gravidade quântica. Postula a existência de uma partícula virtual chamada gráviton, que seria o elemento mediador nas interações gravitacionais.

Até o momento, contudo, grávitons não foram detectados e nenhuma teoria da gravidade quântica foi bem-sucedida ou universalmente adotada.