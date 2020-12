Engenheiro que insistiu em reexame de provas sobre suposta discriminação é multado

Ao julgar o Ag-AIRR-101140-10.2009.5.10.0018, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou multa de R$ 1 mil contra um engenheiro da Fundação Banco Central de Previdência Privada, que pretendia ser reintegrado ao emprego, com a alegação de que fora demitido por ter denunciado irregularidades na fundação.

Segundo entendimento do colegiado, o agravo interposto por ele era manifestamente inadmissível, diante da ausência de provas dos fatos alegados.

Discriminação

Consta na reclamatória trabalhista, ajuizada em junho de 2009, que o trabalhador sofreu tratamento desumano e degradante ao ser despedido de forma discriminatória.

De acordo com o empregado, a razão seria o envio de uma carta à diretoria-geral da Centrus com denúncias sobre questões administrativas.

Para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, não havia elementos que sustentassem a tese do engenheiro sobre a prática discriminatória.

Neste sentido, o TRT sustentou que a carta-denúncia apresentava, na verdade, nítidos agravos e ofensas proferidas contra seus superiores, inclusive com a divulgação fora da empresa, que teriam motivado a dispensa.

Diante da decisão desfavorável, a defesa do engenheiro interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo TRT. Ele interpôs, então, agravo de instrumento ao TST, igualmente rejeitado pelo relator, desembargador convocado João Pedro Silvestrin.

Multa

Em face da decisão monocrática do relator, o engenheiro interpôs outro agravo, a fim de levar o caso ao exame da Quinta Turma, reiterando que sua dispensa fora discriminatória e que o tratamento desumano e degradante ferira sua intimidade, sua vida privada, sua honra e sua imagem.

Segundo o relator, o objetivo do engenheiro era o reexame de matéria fática, vedada pela Súmula 126.

Por fim, o relator enfatizou que, de acordo com o TRT, ficou demonstrado que o motivo da demissão não foram as denúncias e que não houve abuso no poder diretivo pela Centrus, o que afastou sua alegação de dispensa discriminatória e de tratamento degradante.

Em razão da natureza “manifestamente inadmissível” do agravo, a Turma acolheu o voto do relator para aplicar a multa de R$ 1 mil, em favor da fundação, com fundamento no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

