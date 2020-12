‘Enquanto a gente se mata, eles esperam na sombra’

Após o empate por 0 a 0 com o vice-lanterna Goiás, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, garantiu que o Tricolor segue na briga pelo título, mesmo com o São Paulo podendo ampliar ainda mais a vantagem na ponta se vencer o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena.

O comandante do Imortal ainda ironizou os clubes que já foram eliminados da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, como Flamengo, Internacional e Atlético-MG, dizendo que eles ficam “esperando na sombra” enquanto Grêmio e Palmeiras “se matam” em três competições simultâneas.

“Tem tanta coisa para acontecer ainda… Não só com o Grêmio, mas com todas as outras equipes. Muita gente fala: ‘Ah, são nove pontos (de distância para o São Paulo). Nove pontos são três jogos. Tem 13 rodadas ainda e muita coisa para acontecer”, afirmou.

“A vantagem das outras equipes que estão brigando pelo título (do Brasileiro), tirando Palmeiras e Santos, já que o Santos também está na Libertadores, é que elas só jogam aos finais de semana. Elas têm uma vantagem grande, pois podem recuperar jogadores, treinar com semana cheia. É uma vantagem muito grande”, seguiu.

“Enquanto as equipes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores estão se matando, muita gente só espera na sombra…”, ironizou.

“Mas isso faz parte. Trabalhar em time grande é assim mesmo. Não vamos esquecer do Brasileiro, não. Tem muita coisa para acontecer e vamos brigar pelas três competições até onde der. Hoje jogamos pelo Brasileiro, quarta tem Libertadores. Vamos tentar avançar nas competições e brigar também no Brasileiro”, bradou.

Renato Gaúcho durante jogo entre Grêmio e Goiás, pelo Brasileirão LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Renato também negou que o Grêmio tenha jogado “com a cabeça” no duelo contra o Santos, quarta-feira, pela Libertadores, na Vila Belmiro.

O técnico garantiu ter gostado da atuação tricolor em Goiânia.

“É difícil trabalhar a cabeça do jogador, principalmente na véspera de uma decisão tão importante contra o Santos. Mas achei que a equipe se comportou bem hoje. Criamos várias oportunidades. Faltou tranquilidade na hora do último passe e da finalização”, explicou.

“O Grêmio está acostumado a decidir sempre. Hoje, colocamos vários garotos. Falta um pouco de experiência a eles, o que é normal. Falta entrosamento, o que é normal. Mas não achei que eles estavam com a cabeça em outro lugar, o que seria uma coisa normal, até certo ponto”, argumentou.

“Esse grupo está acostumado a decidir. Para a gente, a cada três dias tem uma decisão, seja na Copa do Brasil, na Libertadores ou no Brasileiro. Gostei da equipe hoje. Só faltou o gol”, encerrou.