Enquete A Fazenda 12 aponta quem sai na roça entre Biel, Jake e Jojo · .

Na roça com dois dos favoritos da temporada, Jakelyne Oliveira deve encerrar a sua participação em A Fazenda 12 nesta quinta-feira (2). De acordo com os resultados parciais das enquetes do reality show da Record, a Miss Brasil 2013 não conseguirá superar a popularidade de Biel e Jojo Todynho na 12ª roça da e sairá do jogo.

Pela parcial da pesquisa do ., apenas 11,54% querem que a namorada de Mariano permaneça na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O queridinho do público é o cantor, com a preferência de 61,58% dos votantes; a funkeira aparece com 26,89%. Mais de 190 mil votos foram computados até a última atualização deste texto.

O resultado final é semelhante ao da enquete do UOL, que tem mais de 45 mil votos. Jake soma 13,89%, mas a disputa entre Biel e Jojo é mais apertada, com 43,10% para ele e 43,02% para ela.

Essa não é a primeira vez que um participante cai em uma roça contra Biel e Jojo Todynho. Em 8 de outubro, Lucas Strabko, o Cartolouco, saiu do jogo com 24,90% dos votos após enfrentar uma berlinda com os dois cantores. Na ocasião, a funkeira se destacou e recebeu 44,31% dos apontamentos, contra 30,80% de preferência por Biel.

As enquetes de A Fazenda 12 indicam apenas uma tendência, mas o resultado oficial da 12ª roça será revelado nesta quinta-feira (3). A decisão final é baseada nas escolhas feitas no site oficial da Record. A final do programa está marcada para o próximo dia 17.

