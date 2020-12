Enquete A Fazenda 12 aponta quem sai na votação entre Lipe, Stéfani e Tays · .

A decisão de quem vai sair na última roça de A Fazenda 12 deve ser apertada. É o que apontam as principais enquetes do reality show da Record. Pelas parciais, a participante que está menos ameaçada de deixar a disputa por R$ 1,5 millhão nesta terça-feira (15) é Tays Reis, mas o público está bastante dividido na votação entre Lipe Ribeiro e Stéfani Bays.

No questionário do ., o ex-MTV está mais ameaçado do que a influenciadora digital. Ele tem 26,54% da preferência, contra 28,19% das escolhas pela antiga rival. A cantora aparece disparada no “queridômetro”, com 45,27%. Mais de 140 mil votos foram registrados até a publicação deste texto.

Já na enquete do UOL, que tem mais de 20 mil participações, Tays está com 38,48%. Os outros dois estão muito próximos –Stéfani tem 31,48% e Lipe vem com 30,04%.

Na segunda-feira (14), Lidi Lisboa foi eliminada na roça em que Biel e Jojo Todynho asseguraram uma vaga na final, que acontece nesta quinta (17). Para evitar indicar favoritismo na decisão, a Record não mostrou as porcentagens da funkeira e do cantor na votação.

As enquetes de A Fazenda 12 apontam apenas uma tendência, mas o resultado oficial sobre o último eliminado será conhecido apenas na edição desta terça-feira (15). A decisão final é baseada nas escolhas feitas no R7.com, site da Record.

