Enquete A Fazenda 12 aponta quem vence entre Biel, Jojo, Stéfani e Lipe; vote · .

No dia da grande final de A Fazenda 12, restam quatro sobreviventes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estão na corrida para saber quem será campeão. Segundo os mutirões nas redes sociais e parciais de enquetes, a funkeira e o cantor são os que têm mais chances de se tornarem milionários com o programa da Record.

No resultado parcial do questionário do ., que tem mais de 220 mil votos registrados até a publicação deste texto, Jojo aparece com 61,14% das escolhas, seguida por Biel, que apresenta 31,04%. Lipe, com 4,99%, e Stéfani, com 2,82%, estão bem atrás.

A enquete do UOL, que contabiliza 41 mil votos, apresenta resultados semelhantes. A funkeira também desponta como favorita com 56,11%, enquanto o cantor aparece com 32,98%. O ex-MTV tem 5,97%, e a ex-De Férias com o Ex vem com 4,94%.

A grande final foi definida após a realização da última roça da temporada, disputada por Lipe, Stéfani e Tays Reis. A cantora de axé não resistiu à pressão dos fãs dos adversários e deixou o jogo.

No programa de quarta-feira (16), o público assistiu ao que rolou na festa que reuniu todos os 20 participantes e que aconteceu na última madrugada. Logo no início do programa desta quinta (17), o quarto colocado será anunciado.

Os questionários não possuem resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores de A Fazenda 12. O resultado oficial é o obtido pelos votos no site da Record e será conhecido durante a final.

