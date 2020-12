Enquete A Fazenda 12 indica quem sai na votação entre Jojo, Lipe e Mariano · .

Na 13ª roça de A Fazenda 12, Jojo Todynho aparece com vantagem na preferência e é quem desponta com mais chances de continuar na casa na tentativa de chegar até a final, que acontece em 17 de dezembro. A diferença entre Lipe Ribeiro e Mariano, no entanto, é pequena nas principais enquetes do reality da Record.

No resultado parcial do questionário do ., a funkeira é a queridinha do público, com 43,55% das escolhas. O sertanejo (com 31,71%) e o ex-MTV (24,74%) estão mais ameaçados. A votação já teve mais de 90 mil participações até a publicação deste texto.

Já na enquete do UOL, que contabiliza mais de 33 mil votos, há um empate técnico entre o segundo e o terceiro. A pesquisa indica Jojo no topo, com 38,87% da preferência do público; Lipe aparece com 30,68% das escolhas; e Mariano vem como o mais ameaçado de sair, com 30,45%.

Como a margem nos questionários é apertada, o resultado final da votação do R7.com pode ser diferente. As enquetes de A Fazenda 12 apontam apenas uma tendência, mas a decisão oficial sobre o 13º eliminado será conhecida apenas na edição desta quinta-feira (10).

Confira abaixo os apelos por permanência:

Os roceiros foram definidos apenas durante a madrugada, quando a prova do fazendeiro foi refeita. Durante o programa ao vivo na Record, a produção cometeu erros e apontou Jojo como vencedora. Após uma revisão, a atividade teve de acontecer uma segunda vez, e quem ganhou foi Stéfani Bays.

Após a eliminação de hoje, outros três jogadores dirão adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão no sábado, na segunda-feira e na terça-feira. Ainda não há informações de como será a dinâmica dessas eliminações. Na última semana, os peões eliminados voltarão à casa para participarem de atividades. A final terá quatro participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

