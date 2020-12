Entenda o mundo de Klopp, que o fez revolucionar o Liverpool e ser o melhor treinador do planeta

Jürgen Klopp foi eleito nesta quinta-feira o melhor treinador do mundo pela Fifa. Em cerimônia que ocorreu de forma virtual na sede da entidade, em Nyon, na Suíça, o treinador alemão dos Reds desbancou Hansi Flick e Marcelo Bielsa e conquistou o prêmio pela segunda vez seguida.

Klopp é reconhecido por sua maneira intensa e diferente de comandar suas equipes. Confira no vídeo acima uma entrevista especial com o melhor técnico do mundo, onde ele explica o que lhe faz ter sucesso em sua carreira, além da revolução que o treinador causou em seu atual clube, o Liverpool, no vídeo abaixo. Assista!