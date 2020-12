Entenda por que Bruno Marques ainda não prorrogou seu contrato com o Santos

A expectativa do torcedor do Santos é que o atacante Bruno Marques consiga prorrogar seu contrato com o clube por mais tempo – a ideia da diretoria do Alvinegro é aumentar para, pelo menos, mais dois anos.

A diretoria do Santos e o estafe de Bruno Marques queriam se reunir na segunda-feira (14) para selar o acordo, mas a decisão do Peixe contra o Grêmio, nesta quarta, às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, atrapalhou uma possível renovação.

Com a provável renovação, o Santos teme um problema no registro, que faria o novo contrato ser registrado somente daqui 48 horas no BID (Boletim Informativo Diário). Sem este risco, Bruno Marques pode ser opção de Cuca para o duelo contra os gaúchos. O representante do atleta, Lecca Camargo, concordou com o argumento do Peixe.

A tendência é que as partes voltem a se reunir nesta quinta-feira. O Santos seria representado pelo gerente Jorge Andrade e pelo superintendente de futebol Felipe Ximenes. O contrato de Bruno vai até o fim de deste ano, e o Peixe precisa pagar o valor de R$ 600 mil ao Lagarto-SE para ficar com o jogador.

A performance de Bruno Marques tem impressionado. Com apenas três jogos, o atacante já marcou dois gols, contra Flamengo e Sport – este último quando a partida ainda estava empatada em 2 a 2.