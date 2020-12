Entre destaques da base e estrelas do profissional, Flamengo chega a 16 negociações bem-sucedidas em 2020

O ano de 2020 começou com a contratação do atacante Gabriel Barbosa, em janeiro, e termina com a prorrogação do vínculo de Diego Alves, dois símbolos de uma geração vitoriosa do clube. As negociações, apesar das dificuldades, tiveram “finais felizes” que exemplificam o trabalho da direção neste aspecto.

Ao longo dos últimos 12 meses, o departamento de futebol – encabeçado por Marcos Braz e Bruno Spindel – buscou a manutenção do elenco encerrará a temporada com êxito em 16 tratativas. Além dos nomes consagrados, jovens promissores também tiveram seus contratos estendidos com o Rubro-Negro.

ARTILHEIROS CONTRATADOS EM DEFINITIVO

​

Além das feitas para a temporada (Léo Pereira, Gustavo Henrique, Michael e Pedro Rocha reforçaram o elenco em 2020), a direção, ao longo da temporada, conseguiu fazer dois investimentos alto. Em janeiro, como já citado acima, comprou em definitivo Gabriel Barbosa, negociado junto à Inter de Milão. Em dezembro, o clube fez o mesmo com Pedro, que pertencia à Fiorentina. Os dois foram emprestados por clubes italianos, em 2019 e 2020, respectivamente, e agora têm vínculos com o clube até dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

RENOVAÇÕES COM OS CAMPEÕES DE 2019

​

Entre os atletas campeões brasileiros e da Libertadores em 2019, Braz e Spindel negociaram as renovações do atacante Bruno Henrique (até dez/23), dos capitães Diego Ribas (dez/21), Diego Alves (dez/21) e Everton Ribeiro (dez/23), do lateral Renê (dez/22) e do volante Willian Arão (dez/23) ao longo de 2020.

Já Thiago Maia, que chegou ao clube em janeiro de 2020 e foi um dos reforços a corresponder a expectativa ao lado de Pedro, teve o empréstimo prorrogado por mais seis meses, até dezembro de 2021, e poderá se recuperar e voltar a atuar pelo Rubro-Negro após a cirurgia no joelho esquerdo, que deve afastá-lo dos jogos até o meio do ano que vem. A direção ainda conseguiu negociar que o Lille arcasse com os salários do atletas durante seu tratamento, além de manter as condições para exercer a opção de compra ao fim do empréstimo.

AS PROMESSAS DO NINHO

Os garotos do Ninho também tiveram espaço na mesa para as tratativas com a cúpula do futebol, que garantiu sete talentos por um longo período no Flamengo. Daniel Cabral (até outubro de 2015), Gabriel Noga (dez/24), Hugo Souza (dez/25), Matheuzinho (out/25), Lázaro (mar/25), Natan (dez/24) e Ramon (dez/25) são os atletas que vieram da base do clube, destacaram-se e receberam chances no time principal e renovaram os respectivos vínculos.