Entrevista de Marcius Melhem na Record vence Programa Silvio Santos · .

A entrevista exclusiva de Marcius Melhem para Roberto Cabrini na Record fez o Domingo Espetacular derrotar o Programa Silvio Santos, mesmo em uma noite sem A Fazenda 12. No ar das 19h46 às 22h59 de ontem (20), o programa jornalístico ficou na vice-liderança isolada na Grande São Paulo, com 9,0 pontos de média, contra 7,4 do SBT no mesmo horário.

O quadro A Grande Reportagem, com Melhem, ocupou os últimos 40 minutos do Domingo Espetacular e registrou 8,6 de média, contra 8,0 de Silvio Santos na mesma faixa. A Globo, no entanto, não foi ameaçada e anotou 17,7 de ibope no confronto com Cabrini.

Durante a entrevista, o ex-chefe do Humor da Globo afirmou que nunca tentou agarrar Dani Calabresa à força durante uma festa. Melhem expôs mensagens de texto e áudio trocadas com a humorista para defender a tese de que é alvo de uma vingança. “A minha vida foi destruída”, justificou ele.

Confira abaixo as audiências de domingo, 20 de dezembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,5 Santa Missa 6,1 Antena Paulista 6,9 Pequenas Empresas, Grandes Negócios 8,6 Globo Rural 11,4 Auto Esporte 9,7 Esporte Espetacular 8,5 Juntos a Magia Acontece (especial) 6,7 Escolinha do Professor Raimundo 8,6 Temperatura Máxima: Uma Dobra no Tempo 10,6 Campeonato Brasileiro: Vasco x Santos 15,9 Domingão do Faustão 14,4 Fantástico 19,4 Domingo Maior: Ben-Hur 11,1 Cinemaço: Tiras em Apuros 8,0 Corujão: Sequestro Relâmpago 5,4 Hora 1 5,1 Média do dia (7h/0h): 6,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6 Faixa Record Kids 4,1 Cine Maior: Alfa 5,1 Hora do Faro 8,8 Domingo Espetacular 9,0 Cine Record: Nada a Perder 2: Não Se Pode Esconder a Verdade 3,8 CSI – Investigação Criminal 1,8 Igreja Universal 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,5 Jornal da Semana SBT 2,4 Pé Na Estrada 2,9 Acelerados 2,4 Sempre Bem 2,0 Duelo de Mães 1,9 Notícias Impressionantes 3,1 Domingo Legal 5,7 Eliana 5,9 Roda a Roda 7,0 Tele Sena 6,5 Programa Silvio Santos 7,5 Poder em Foco 3,2 O Crime Não Compensa 2,7 Primeiro Impacto 2,8

Fonte: Emissoras