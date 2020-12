Bruno Henrique foi o grande nome do Flamengo no primeiro tempo contra o Bahia. Com um gol e uma assistência em 45 minutos, garantiu o 2 a 0 parcial no placar. Na saída do intervalo, disparou críticas ao árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

Questionado sobre a expulsão de Gabigol logo aos 10 minutos de jogo por ter xingado o árbitro, o camisa 27 disse que os atletas do clube carioca levaram uma ‘trava’ do homem do apito durante o jogo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O juiz entrou falando para não meter perna. Por quê? Se não pode falar com ele, vou falar com quem? A expulsão complicou, mas o Gabriel não falou com ele”, disse o atacante, comentando também sobre a fase atual

“Estou tentando evoluir a cada jogo, treino. Tudo que aconteceu foi difícil, mas a gente não pode se entregar. Vamos lutar com toda a nossa força para comemorar em fevereiro”, disse Bruno Henrique, ao Premiere.

Entenda a polêmica

Gabigol foi expulso aos 10 minutos em lance de muita confusão. Após errar um passe e reclamar de uma falta, o camisa 9 levou cartão vermelho do árbitro Flavio Rodrigues de Souza. Durante a partida, a reportagem do Premiere trouxe os detalhes da expulsão.

Após errar um passe e reclamar de uma falta, o camisa 9 levou cartão vermelho do árbitro Flavio Rodrigues de Souza. Durante a partida, a reportagem do Premiere trouxe os detalhes da expulsão.

De acordo com o Premiere, Gabigol teria xingado o juiz por conta da falta que não foi marcada com as seguintes palavras: “Vai tomar no c…”.

Depois de mais de cinco minutos de muita reclamação dos dois lados, Gabigol saiu em direção ao vestiário reclamando da postura de Flávio.

“Vai tomar no c… agora eu mando mesmo”. “Eu não jogo mais aqui” e “Como é que eu vou jogar futebol assim?”.

Bruno Henrique comemora após marcar para o Flamengo sobre o Coritiba Alexandre Vidal/Flamengo

O árbitro foi irredutível com o cartão e manteve a expulsão do atacante. A súmula após a partida indicará o motivo que o árbitro teve para tirar o jogador do Flamengo de campo.