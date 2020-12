Epic Games Store vai dar 15 jogos gratuitos aos jogadores neste fim de ano

A Epic Games Store foi além na generosidade do espírito natalino e acaba de anunciar que a partir do dia 17 de dezembro vai oferecer 15 jogos de forma totalmente gratuita aos usuários da plataforma.

Os títulos ficarão disponíveis por duas semanas seguidas, cada um dos 15 com um prazo de 24 horas para que vocês possam resgatá-los. Também é importante mencionar que no mesmo dia (17) a Epic Games vai dar início as promoções de natal com até 75% de descontos e jogos para PC.

(Fonte: Epic Games Store / Reprodução)

Os dois jogos gratuitos desta semana são Pillars of Eternity Definitive Edition e Tyranny Gold Edition, ambos RPGs desenvolvidos pela Obsidian. Os títulos entraram hoje no catálogo da Epic e ficarão disponíveis até quinta-feira que vem, data em que a plataforma vai disponibilizar um título por dia gratuitamente.

Desenvolvido pela Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity é um clássico do RPG isométrico, trazendo um vasto universo a ser explorado, com mapas variados e hordas de criaturas para serem derrotadas. Já Tyranny é um RPG narrativo com uma proposta progressiva onde os caminhos escolhidos pelo jogador vão determinar as consequências da narrativa.

Para resgatar os jogos é muito simples, basta acessar a plataforma da Epic Games Store e descer a página na aba “Jogo Grátis”, clicar no título e confirmar a compra sem custo nenhum. Outra opção é acessar o site oficial da Epic e resgatar pelo navegador, mas o download dos títulos só poderão ser realizados através da plataforma.

Gostou da surpresa da Epic Games para este fim de ano? Quais serão os 15 títulos gratuitos que a plataforma vai disponibilizar? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!