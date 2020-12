Equinox: série dinamarquesa da Netflix ganha trailer cheio de mistérios

A Netflix divulgou um trailer completo de sua nova aposta dinamarquesa na plataforma, Equinox. A nova série promete trazer muitos mistérios para o espectador enquanto Astrid, a personagem principal interpretada por Danica Curcic, busca solucionar o desaparecimento de sua irmã em 1999.

O desaparecimento de toda a turma dos formandos daquele ano — incluindo a irmã mais velha de Astrid — aconteceu quando ela ainda era criança. Astrid cresceu tendo pesadelos envolvendo Ida, sua irmã, e os outros jovens desaparecidos.

Agora, 20 anos depois, quando ela passa a receber novas informações sobre o caso — incluindo a morte do único sobrevivente de 1999 —, Astrid mergulha em uma tensa investigação para saber o paradeiro de Ida. No entanto, quanto mais ela se aprofunda nos mistérios, mais perturbadora é a verdade por trás do desaparecimento.

Equinox é baseada no famoso podcast dinamarquês Equinox 1985, que esteve entre os mais ouvidos na Dinamarca em 2017. A nova série da Netflix foi produzida por Piv Bernth, produtora executiva e CEO da Apple Tree Productions.

Assista ao trailer de Equinox:

Sinopse de Equinox

Astrid tinha apenas nove anos quando os formandos de 1999 sumiram sem deixar vestígios. Sua irmã estava entre os desaparecidos, deixando a menina traumatizada e com visões terríveis. Em 2020, morando com a família, Astrid volta a ser assombrada por pesadelos ligados ao sumiço dos alunos. Com a morte misteriosa do único sobrevivente da turma, ela se propõe a investigar o que realmente aconteceu, sem imaginar que a verdade seria tão perturbadora.

A 1ª temporada de Equinox chega à Netflix ainda este ano, no dia 30 de dezembro. Ao todo, a série contará com seis episódios.