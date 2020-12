‘Equipe muito jovem precisa entender esses tipos de jogos’

O Atlético-MG foi derrotado nesta quarta-feira (16) por 3 a 0 pelo São Paulo, no Morumbi. Com a derrota, o Galo viu o Tricolor abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva após o confronto, o treinador Jorge Sampaoli apontou para a fragilidade emocional nos jogos do Atlético-MG contra as equipes que brigam diretamente com o clube mineiro na parte de cima da tabela.

“Seguir trabalhando nesse aspecto. Equipe muito jovem e precisa entender esses tipos de jogos. Precisa de algo que fortaleça para convertermos as chances que temos. São Paulo aproveitou muito bem as chances”, começou por afirmar.

Em seguida, o treinador afirmou que o Atlético-MG deve melhorar na conclusão das jogadas, já que cria muito e conclui com perfição em poucas oportunidades. Por outro lado, destacou como os advesários conseguem finalizar as conclusões quando as criam.

“Só temos que pensar no próximo jogo, que melhorar. Hoje, só temos dois pontos mais que o primeiro turno. Enfrentamos a melhor equipe do primeiro turno. Precisamos melhorar. Não estamos completando as chances que criamos e estão completando as que criam contra a gente”

Caso o Flamengo vença o Bahia no próximo fim de semana, o clube mineiro perde a segunda colocação na tabela de classificação do Brasileirão.

O Atlético-MG volta a campo somente no sábado (26) da outra semana. O Galo recebe o Coritiba, às 17h, no Mineirão.