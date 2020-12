‘Era o primeiro a ligar’ · .

Filha de Eduardo Galvão (1962-2020), Mariana Galvão completa 32 anos de idade neste sábado (19) e não escondeu dos seguidores o sofrimento que vive desde a morte do pai, em 7 de dezembro. A moça publicou no Instagram uma foto em que aparece ao lado do ator e de sua mãe, Isabel Gomes, e lamentou a partida precoce do artista.

“Ele era sempre o primeiro a ligar para dar parabéns, minha mãe comigo e ele ligava. Hoje, por um momento fiquei esperando o telefone tocar, a sensação é que ele vai chamar a qualquer momento”, declarou.

Mariana também frisou que não pretende ficar triste na data, apesar da saudade. “Não vou ficar triste porque não tenho motivos para isso. Tive como pai uma das melhores pessoas do mundo, aprendi e evoluí muito com ele, e principalmente ele deixou em mim sua marca, sua energia, seu sorriso e sua alegria de viver! Sou muito grata pela minha vida e pelos meus 32 anos”, completou

A jovem ainda agradeceu o apoio da mãe no momento doloroso pela qual a família está passando. “Obrigada por compartilharem a vida comigo! Mãe, obrigada por estar comigo em todos os momentos e por todo seu amor. TE AMO!”, escreveu ela mandando um recado para Eduardo também: “Pai, sei que não está aqui fisicamente, mas sinto seu amor e seu abraço! A gente se encontra”.

Eduardo Galvão morreu aos 58 anos de idade, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. Ele ficou internado 11 dias antes de morrer e precisou ser intubado em um momento crítico da infecção.

