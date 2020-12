Eric Faria questiona o Bahia após demissão de Mano Menezes: ‘Foi a campanha ruim ou a postura?’

O repórter da Globo Eric Faria usou o Twitter na noite de domingo para levantar um questionamento sobre a demissão do treinador Mano Menezes, por parte do Bahia após o caso de injúria racial envolvendo o meia do clube baiano, Índio Ramirez, contra o jogador Gerson, do Flamengo.

– Pergunta. O motivo da demissão foi mais uma derrota, a campanha ruim ou pela postura do treinador no episódio de hoje?

> Confira a classificação atualizada do Brasileiro



Além do jornalista, o técnico Mano Menezes também foi alvo dos torcedores na web. O treinador saiu em defesa do colombiano Índio Ramirez durante a partida e debochou da acusação de Gerson.

– Me chamou de negro – disse Gerson.

– Agora virou malandragem – respondeu Mano.

– Malandragem? Malandragem, não. Você me respeita! – retrucou Gerson.

Também nas redes sociais, o jogador do Flamengo desabafou sobre o caso.

– Racismo é crime. E deve ser tratado desta maneira em todos os ambientes, inclusive no futebol – afirmou Gerson nas redes sociais.

Em 16ª na tabela de classificação do Brasileiro, o Bahia agora terá que reencontrar um meia e um treinador: o clube informou que o atleta será afastado até que se resolva a situação, que pode ir para na Justiça por conta da acusação do crime.