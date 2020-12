Erik, ex-Goiás, analisa começo de Michael no clube e diz por que atacante ainda não decolou

Uma das contratações do Flamengo em 2020, o atacante Michael não tem correspondido às expectativas da torcida ao longo da temporada, com atuações abaixo do nível que foi visto em 2019, com a camisa do Goiás.

Um jogador que viveu situação parecida, quando deixou a equipe goiana ao ir para o Palmeiras, foi o atacante Erik, que analisou a situação do colega rubro-negro, em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br.

“Michael é um grande atleta. Fez uma história muito bonita pelo Goiás. Na vida do atleta, nem sempre é sucesso, 80% é fracasso. Isso faz parte do processo natural. Mas o Michael tem muita qualidade, está num grande clube, torço para que dê certo. Um atleta de velocidade precisa de sequência para demonstrar todo o seu potencial”, disse.

“Pode ser (por falta de sequência). Isso depende muito do que o treinador está pensando. O que eu tenho que fazer é torcer para ele. Nem sempre são momentos bons que vivemos. Precisamos estar com a cabeça muito boa. Quando surgir as oportunidades, temos que aproveitar”, completou.

Michael, atacante do Flamengo Gazeta Press

Michael e Erik são apenas dois dos muitos nomes revelados pelo Goiás, que já teve Bruno Henrique, destaque do próprio Flamengo, em seu elenco nas últimas temporadas. O hoje atacante do Yokohama Marinos, do Japão, avaliou o motivo de o Esmeraldino ter tantos nomes despontando no Brasil.

“Goiás tem um celeiro de atletas que saem da base e conseguem fazer grande lucro para o clube nesse processo de organização. Cheguei com 10 anos. Michael chegou depois”, afirmou.

“Somos atletas completamente diferentes em termos de formação, mas o cuidado com o atleta jovem é muito especial no Goiás. Eu vivi, Bruno Henrique também. Sempre valorizo isso em todos os lugares que vou: todo clube deve ter cuidados com a base para no futuro ter lucros”, finalizou.