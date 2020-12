‘Erro’ do Flamengo com Jesus, Pato mal-visto no Corinthians e muita risada! O que mais bombou no Resenha em 2020

Como tudo no mundo, o Resenha ESPN teve um ano diferente em boa parte de 2020. O estúdio e aquela proximidade de um vestiário tiveram que ficar um pouco de lado, mas as boas conversas continuaram! E pela sala virtual do programa passaram craques e mais craques.

Do começo do ano com ‘aglomeração’ ao isolamento, o ESPN.com.br separou os momentos que o público mais assistiu durante o ano para você rever agora!

O Mundial do Corinthians

play 1:12 Dupla estava no aeroporto para passar uns dias na casa do ‘Capetinha’

No dia 24 de janeiro, ainda no estúdio, o Resenha recebeu Vampeta, Edilson, Marcelinho Carioca, Luizão e Fábio Luciano em um programa épico comemorativo aos 20 anos do Mundial do Corinthians. Sobrou risada em um dos melhores programas da história!

CLIQUE E VEJA MAIS

A queda do Cruzeiro

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Durante o ano, vários convidados do Resenha abriram o jogo sobre o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B. E os depoimentos ajudam demais a entender o momento que o clube está vivendo até agora. Rodriguinho, por exemplo, relatou a “terra de ninguém” na Toca da Raposa com indisciplina dentro do elenco. Edilson contou sobre a relação com Rogério Ceni. E na próxima sexta-feira, Fábio vai falar o que sente sobre os dirigentes que passaram pelo clube.

CLIQUE E VEJA MAIS

play 1:19 No quadro Questão de Equilíbrio, do Resenha ESPN, o goleiro cruzeirense falou sobre os antigos dirigentes do clube

Pato mal-visto no Corinthians

play 1:48 Atacante falou sobre sua passagem pelo clube alvinegro e também disse que não foi bem recebido pelo grupo na época

Em 4 de abril, em um dos primeiros programas gravados de casa, Alexandre Pato abriu o jogo sobre a sua passagem pelo Corinthians. Disse que não foi tão bem recebido assim pelo grupo e explicou o momento que encerrou sua passagem com a camisa alvinegra, ao perder um pênalti tentando uma cavadinha diante de Dida.

CLIQUE E VEJA MAIS

Rincón, as brigas com Marcelinho e Edilson e o motivo de o Corinthians perder Libertadores-99

play 3:11 Colombiano foi o convidado deste sábado no Resenha ESPN. Programa será exibido às 16h (de Brasília) na ESPN Brasil e no WatchESPN

A distância acabou propiciando que o Resenha recebesse vários convidados internacionais. E o primeiro deles foi Freddy Rincón! Em 18 de abril, ele abriu o jogo sobre a passagem pelo Corinthians, falou das brigas com Marcelinho e Edilson e explicou o motivo de o clube ter perdido a Libertadores de 1999 diante do arquirrival Palmeiras.

CLIQUE E VEJA MAIS

Serginho e o ‘esquecimento’ na seleção

play 1:26 Ex-jogador foi o convidado do Resenha de Casa desta sexta-feira (17), a partir das 22h00 na ESPN Brasil

Em 17 de julho, o lateral Serginho foi o convidado e lamentou ter ficado no ‘esquecimento’ na seleção brasileira, sem ser convocado para a Copa do Mundo de 2002 mesmo sendo um dos melhores laterais do mundo. Ele disse não ter se arrependido de ter pedido para não ser convocado mais depois disso.

CLIQUE E VEJA MAIS

Rafinha e o erro do Flamengo com Jesus

play 2:33 Lateral do Fla lamentou a saída do treinador português para o Benfica

No dia 24 de julho, Rafinha foi o convidado do Resenha ESPN em meio à saída de Jorge Jesus do Flamengo. O lateral comentou toda a situação e disse ter visto uma falha do clube ao não se preparar para uma vida sem o comandante português.

CLIQUE E VEJA MAIS

Josué, o dia mais triste como jogador e o ‘Danone’ campeão do mundo

play 1:11 Ex-volante foi mais um convidado especial do Resenha de Casa

Em 7 de agosto, foi a vez de Josué relembrar o São Paulo campeão do mundo em 2005. Ele comentou a ‘fama’ do time de gostar do chamado ‘Danone’, mas defendeu o comprometimento da equipe. Também falou da expulsão na Libertadores do ano seguinte, elegendo a noite como a mais triste da carreira.

CLIQUE E VEJA MAIS

Asprilla e os melhores parceiros

play 1:16 Ex-jogador foi o convidado de mais um Resenha especial de casa

play 3:11 Ex-jogador colombiano Faustino Asprilla é o convidado do Resenha desta sexta, às 22h (de Brasília), na ESPN Brasil e ESPN App

Outro convidado vindo da Colômbia, Asprilla participou do programa no dia 14 de agosto. Contou bastidores loucos e curiosos de quando fez 3 gols no Barcelona e chamou a atenção ao eleger os melhores parceiros dentro e (principalmente) fora dos campos.

CLIQUE E VEJA MAIS

Fernandinho e a quase ida de Messi ao City

No dia 4 de setembro, o mundo da bola estava agitado com a vontade de Messi de deixar o Barcelona. O Resenha recebeu Fernandinho, que falou e brincou sobre a vontade de jogar de jogar com o argentino. Não aconteceu, mas a possibilidade ainda segue viva para as próximas janelas de transferências.

CLIQUE E VEJA MAIS

Rivaldo quase abandonando seleção do penta e ‘peitando’ Luxemburgo

play 2:18 ‘Se ele não me colocar de titular, eu vou embora’; explicou o ex-meia

No dia 20 de novembro, o Resenha ESPN “fechou um ciclo” com Rivaldo, o último brasileiro melhor do mundo a participar do programa. E a edição foi especial, com dois momentos marcantes. O astro revelou duas histórias desconhecidas: ‘peitou’ Luxemburgo na seleção brasileira em 1999 e quase abandonou o time de Felipão que acabou com o pentacampeonato em 2002.

CLIQUE E VEJA MAIS