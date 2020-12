Erros de A Fazenda 12 mostram que Record precisa mudar estratégia em 2021 · .

A 12ª temporada de A Fazenda foi marcante, com certeza. Em um ano atípico por causa da pandemia do novo coronavírus, a Record conseguiu trazer ao confinamento nomes polêmicos como Jojo Todynho, Biel e MC Mirella. No entanto, erros desnecessários acabaram esfriando o reality rural.

Dentre todas as falhas, o carro de som enviado para MC Mirella foi um dos mais comentados nas redes sociais. A informação que chegou à peoa sobre a aliança furada com Biel e Juliano Ceglia mudou completamente a dinâmica da competição.

O . separou os principais erros que marcaram A Fazenda 12. Confira:

Carro de som

MC Mirella entrou como uma das promessas do reality. Como já era conhecida do lado de fora, a funkeira acabou recebendo apoio dos internautas no início da competição. Porém, tudo mudou quando a jovem resolveu se aliar a Biel, Luiza Ambiel, Victória Villarim e Juliano Ceglia. O grupo ficou conhecido como Bico Preto e foi desaprovado pelo público por passar a maior parte do tempo fazendo comentários maldosos sobre outros participantes.

Os fãs de Mirella, ao verem que a batata da artista estava assando, enviaram um carro de som à sede do reality em Itapecerica da Serra. Na mensagem, os admiradores pediam que ela se afastasse de Biel e Juliano. Na ocasião, Luiza já havia sido eliminada, e Victória estava fadada ao fracasso no jogo.

Depois de receber a mensagem, a funkeira mudou da água para o vinho, parou de brigar e se aproximou de antigos desafetos. A informação recebida pela MC colaborou para que ela buscasse limpar sua imagem dentro do confinamento e, por consequência, com o público. Na época, os internautas reclamaram do esquema de segurança da Record.

Provas catastróficas

Um dos primeiros erros apontados pelo público do reality rural aconteceu em uma dinâmica protagonizada por Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e MC Mirella. O bike-repórter foi acusado de passar a perna na funkeira e no ator ao pegar mais bolas do que o permitido no jogo de arremessos. Apesar das críticas, a Record não fez nada além de usar Marcos Mion para dar uma explicação genérica.

Em um segundo momento, a produção errou a soma dos pontos de uma prova realizada por Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Tays Reis. A situação só foi resolvida depois que Jakelyne já tinha sido anunciada como vencedora. Nas redes sociais, internautas cobraram um posicionamento da emissora, e apontaram que Tays deveria receber o título de campeã.

Depois da repercussão, Mion anunciou que a eliminação da noite havia sido cancelada e que uma nova prova do fazendeiro seria realizada. O episódio reforçou a desorganização do programa. Na nova disputa, Jakelyne saiu vencedora. Lipe e Tays foram à roça contra Victória Villarim, que acabou eliminada.

A produção do reality parece não ter aprendido nada. Na última prova do fazendeiro da edição, mais uma negligência foi identificada pelo público e por um dos participantes. Jojo Todynho já tinha sido anunciada como campeã quando Lipe contestou a decisão. Stéfani Bays também participava da dinâmica de quebrar circulos coloridos.

Nas redes sociais, internautas apontaram que Jojo não poderia ter sido anunciada como vencedora, já que Lipe deveria ter sido eliminado e a disputa teria que continuar entre a cantora e a ex-MTV. Mais uma vez, a votação da roça foi suspensa, a prova precisou ser refeita e Stéfani saiu vencedora.

Mirella trapaceira

Outro episódio que chamou a atenção dos telespectadores foi o fato de MC Mirella montar uma estratégia para receber informações do lado de fora. A ideia da funkeira era usar peões eliminados para saber se sua barra estava limpa com os fãs do reality.

A ex-peoa tentou passar a perna na produção duas vezes. Quando Luiza Ambiel foi eliminada do jogo, Mirella pediu que, durante o Hora do Faro, a ex-Banheira do Gugu fizesse sinais para transmitir dicas sobre a situação do jogo na ótica dos telespectadores. A falcatrua foi descoberta, e Luiza não pôde aparecer para os peões durante a dinâmica do programa.

Não satisfeita, quando Lucas Selfie foi eliminado, a funkeira também tentou se beneficiar da situação. Pressionado, o ex-peão participou do programa Hora do Faro e revelou que a MC havia feito um novo pedido: outro carro de som com informações sobre o jogo.

Helicóptero na sede

O fato de A Fazenda 12 não ser gravada em um estúdio colaborou para que um helicóptero invadisse a sede. Na ocasião, MC Mirella e Raissa Barbosa foram surpreendidas com a presença da aeronave.

Para evitar que novas informações externas chegassem até as peoas, a produção cortou as câmeras do PlayPlus, plataforma de streaming da Record, e colocou as duas para dentro de casa rapidamente.

Apesar de ser uma situação incontrolável, o ocorrido serviu para mostrar que o reality virou sinônimo de bagunça, pois o caso ocorreu depois que o carro de som já tinha sido enviado à MC Mirella. Naquele dia, a funkeira contou aos confinados sobre o helicóptero.

Biel x cinegrafista demitido

Na reta final do jogo, um funcionário da Record foi demitido da produção do reality rural. A situação aconteceu após uma das festas. Bêbado, Biel entrou no closet e ouviu um áudio que vazou dos bastidores da atração. O cantor sugeriu que o cinegrafista tinha dito palavras provocativas.

No entanto, tudo não passou de um mal-entendido, já que a conversa não envolvia o confinado e sim outro colaborador da emissora. A produção explicou a situação a todos os participantes, mas revelou que o funcionário havia perdido o emprego por descumprir uma regra interna.

Mesmo que não envolvesse o funkeiro diretamente, apenas o fato de uma conversa de bastidores vazar para os peões já mostra que a Record precisa ter mais controle sobre o que acontece com os seus profissionais.