Escalabilidade No Modelo de Negócio Disruptível

A escalabilidade a inovação no mundo dos negócios

Escalabilidade é uma inovação dentro do mundo dos negócios, de modo que foi possibilitada pela tecnologia empresarial.

Os novos modelos de negócios surgiram de acordo com os avanços tecnológicos. Sendo assim, foram vistos com desconfiança quando adentraram o mercado.

Startups e a rentabilidade

Todavia, os modelos de negócios inovadores se mostraram lucrativos, haja vista o que aconteceu com as startups. Uma vez que não foram acreditadas pelas grandes empresas tradicionais. No entanto, se mostraram grandes fontes de rentabilidade, bem como foram muito bem aceitas pelo público.

Atualmente as startups são grandes concorrentes que empresas tradicionais, sendo um modelo de negócio totalmente inovador e disruptível.

Novo conceito de mercado

Contudo, esse modelo de negócio comprovou que uma ideia pode ser mais importante para um negócio do que uma grande infraestrutura.

As startups trouxeram um conceito para o mercado que mudou completamente a forma como se faz negócios. Ao passo que a escalabilidade mostrou que uma empresa pode se tornar muito lucrativa em pouco tempo com pouco investimento.

Assim sendo, o mercado precisou alterar a forma de enxergar as inovações, visto que foi comprovado que a escalabilidade é a melhor maneira de atuar no cenário atual, visto que a internet é o maior canal de negócios.

Mudança disruptiva e escalável

Por isso, até mesmo empresas muito tradicionais e resistentes às mudanças entenderam que a internet é um meio de crescer sem precisar expandir a sua infraestrutura física. Sendo assim, é uma maneira escalável de garantir lucratividade.

Certamente o conceito de escalabilidade está mudando o mercado, ao passo que o valor das ideias está mais alto do que grandes negócios feitos de forma burocrática.