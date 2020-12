Escalabilidade Orgânica no Ciclo de Inovação

A escalabilidade e adaptação orgânica no mercado atual

A escalabilidade é uma inovação que chegou ao mercado em razão da própria reinvenção na qual o mercado se encontra.

Ou seja, é fundamental que as empresas se mantenham atualizadas quanto às novas maneiras de atuar no mercado. Visto que surgem novidades no mercado a todo instante.

Ciclo de inovação disruptivo e entrega de excelência ao cliente

É como se fosse um ciclo de inovação disruptível, no qual as novas maneiras de atuar trazem muitas vantagens para os adeptos. Bem como para a experiência que as empresas entregam aos clientes.

Por isso, a escalabilidade é uma vantagem do mercado, ao passo que traz inovação nos processos de todas as empresas, até mesmo as que não são escaláveis.

Omnichannel e as inovações nos negócios

A tecnologia Omnichannel é um exemplo disso, pois tanto torna escalável a empresa que fornece esse conceito, como otimiza os processos dos tomadores desse serviço, mesmo que a empresa não seja escalável como plataforma de negócio.

Ou seja, a tecnologia traz armazenamento em nuvem, facilidade através do PABX Virtual e outras inovações que tornam a empresa flexível aos novos negócios.

Adaptação planejada ou subserviente ao mercado

Sendo assim, torna o mercado inovador, ao passo que reduz custos consideráveis para o crescimento da empresa.

Por isso, as tecnologias estão agregando escalabilidade aos negócios. Visto que, embora intangível, a inovação do mercado passa a ser necessidade. Portanto, é melhor se adaptar de forma planejada, antes de se adaptar por uma questão de sobrevivência.