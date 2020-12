Escalação do Palmeiras: Scarpa e Rony são poupados contra Santos e Abel Ferreira vê treino via drone

O Palmeiras treinou, na tarde desta sexta-feira (4), na Academia de Futebol, visando finalizar a preparação para encarar o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Diagnosticado com Covid-19, o técnico Abel Ferreira não vai poder comandar o Verdão no seu primeiro clássico pelo clube.

Porém, mesmo isolado em um hotel na capital paulista, o português não deixou de assistir ao treino e escalar a provável equipe que entra em campo neste final de semana para fazer o jogo de número dez de sua passagem pelo clube.

Conectado via drone, Abel conseguiu acompanhar toda a movimentação dos seus jogadores, que foram para o campo 2 da Academia de Futebol nesta tarde.

Em campo, Andrey Lopes, Carlos Martinho, João Martins e Vitor Castanheira comandaram uma atividade física, técnica e tática por mais de uma hora, onde trabalharam posicionamentos e movimentos de jogo, além de escalarem os 11 titulares que desafiam o Santos de Cuca.

Gustavo Scarpa, que sofreu uma concussão na partida contra o Delfín da última quarta-feira (2), está sob observação e será preservado para a partida de amanhã. O Verdão também é cauteloso quanto à condição física do atacante Rony, que foi poupado da última partida contra o Delfín e não figurará entre os titulares contra o Peixe.

Momento após o choque de cabeça entre Scarpa e um atleta do Delfín (Foto: Reprodução/FOX Sports)

Além destes dois citados, Gustavo Gómez, Danilo e Gabriel Menino estão suspensos e não viajam com a delegação para o litoral paulista. Patrick de Paula, Luiz Adriano, Wesley, Felipe Melo e Luan Silva estão lesionados e ficam sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Com isso, o provável Palmeiras para encarar o Santos é: Weverton, Mayke, Emerson Santos, Alan Empereur e Matías Viña; Luan, Zé Rafael, Raphael Veiga e Lucas Lima; Willian e Gabriel Veron.

A bola rola para Santos x Palmeiras neste sábado (5), a partir das 17h (horário de Brasília) com transmissão pela TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, menos SP) e PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil).