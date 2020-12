Especulado no Inter, Miguel Ángel Ramírez confirma saída do Independiente Del Valle

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Miguel Ángel Ramírez anunciou sua saída do Independiente Del Valle, do Equador. Especulado no Internacional, o espanhol possuía mais um ano de contrato com o clube, mas optou por deixar o cargo neste momento.

A confirmação do fim do ciclo do treinador ocorreu um dia depois da equipe equatoriana garantir vaga na Libertadores de 2021, ao golear Orense por 4 a 0, pela penúltima rodada do campeonato nacional. Alvo do Palmeiras após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, Ramírez não quis deixar Del Valle antes do final da temporada.

A última partida do espanhol no comando do time equatoriano será contra o Macará, neste domingo, pelo campeonato nacional. Ao anunciar sua saída, o técnico se emocionou e explicou sua decisão.

“É um dia muito importante na minha vida. É como deixar minha casa e um lugar onde fui muito feliz. Levei um tempo para tomar essa decisão. Deixo boas lembranças, conheci pessoas maravilhosas e me senti muito valorizado. Agora, pessoalmente, sinto que é hora de viver outra experiência no futebol. Tenho a vontade de seguir aprendendo, explorando outros limites, conhecendo outras pessoas”, disse.

Apesar de ter sido especulado no Internacional, Ramírez não confirmou seu próximo clube. O técnico destacou que não vai decidir seu destino por dinheiro e que quer ter certeza do seu próximo desafio.

“De momento, o que tenho claro é que segunda-feira pego um avião e, na terça, quero estar com minha família. Não sei o que me espera em 2021. Não decidi nada. Estamos tendo reuniões, não só com clubes, mas com pessoas que vão me acompanhar na próxima aventura. Tem muitos fatores para analisar. Não sou movido por dinheiro, nem poder, mas por outro tipo de coisas, e elas, tenho de estar bem seguro do passo que tenho de dar”, afirmou.

Miguel Ángel Ramírez é cotado para ser o primeiro técnico da gestão de Alessandro Barcellos, futuro presidente do Inter. O espanhol chegaria ao Beira-Rio em 2021, após passar as festividades com a família, no lugar de Abel Braga. Em duas temporadas pelo Independiente Del Valle, o treinador de 36 anos conquistou a Copa Sul-Americana de 2019.