Espiã cola em Poderosa para desmascarar Ramiro; saiba quem · .

RESUMO: Depois de levar uma bronca do chefe por ter seu disfarce revelado, Rosa Flor (Brenda Sabryna) ganhará a missão de se aproximar de Poderosa (Day Mesquita). A espiã terá que descobrir por que a protagonista passou a defender Ramiro (Juan Alba) na acusação de roubar o rim de Peppe (Matheus Costa)

Segunda, 7/12 (Capítulo 122)

O chefe de Rosa Flor fica furioso ao saber que Peppe e Bibiana descobriram o disfarce. Tobias diz que Ramiro não pode deixar Poderosa ir embora. Fernanda alerta Poderosa para o perigo de viver na casa. Entorpecido, Antônio Júnior provoca um incêndio. Furacão chama os bombeiros. Hugo diz admirar o amor de Miguel por Poderosa. Olympia dança para Maikitaison.

Furacão e Duplex oferecem ajuda a Antônio Júnior. Ramiro pede para Poderosa dizer que Bernardo desmentiu a história do roubo do rim. Em troca, ele se oferece para ajudá-la a provar que Tobias tentou matá-la. Antônio Júnior foge da casa de Furacão roubando alguns pertences. Ele vende as coisas para um traficante. Olympia visita Carmem, que avisa ter guardado pedras preciosas em seus ursos de pelúcia.

Carmem então pede para Olympia pegar parte do dinheiro e ajudar os idosos com o restante. Dona Sônia demite Vânia da agência. Mauro começa a avaliação de novos jogadores. Em conversa com Furacão, Miguel avisa que precisa se afastar de Poderosa e avisa que deixará São Paulo. Poderosa recebe Olympia e Maikitaison na mansão de Ramiro. Tobias os observa.

Terça, 8/12 (Capítulo 123)

Tobias se irrita ao saber que Olympia foi amante de seu pai. Miguel fala com Oxente sobre seu plano de se afastar. Drogado, Antônio Júnior é furtado nas ruas. Furacão fala para José e Pedro sobre o ocorrido com Antônio Júnior. Fernanda fica impressionada com a qualidade dos novos jogadores. Ramiro concorda com o pedido de Poderosa de comprar o clube noturno de Olympia.

Fernanda recebe o comparsa de Bernardo e confirma que seu pai ordenou o roubo do rim de Peppe. Poderosa diz para a imprensa que Ramiro é inocente. Furacão avisa à Poderosa sobre a partida de Miguel. Pedro sugere que Fernanda peça a ajuda de Duplex para conseguirem provar a culpa de Ramiro. Miguel se despede de Hugo e Maria Antônia. Poderosa vai ao encontro dele.

Quarta, 9/12 (Capítulo 124)

Poderosa pede para Miguel não deixar a cidade, mas ele se mostra decidido. Irritado, Ernani se descontrola e ameaça Yara. Poderosa se lamenta com Furacão. Donatella reclama por Ramiro ter comprado o clube para Poderosa. Mas ela para de reclamar ao receber mais dinheiro dele.

Furacão aconselha Poderosa. Peppe se irrita ao ver a declaração de Poderosa inocentando Ramiro. Vânia aconselha Tobias a oferecer um contrato para Caio na intenção de convencer Duplex a desmentir Poderosa. Fernanda fica chocada com a declaração de Poderosa.

Quinta, 10/12 (Capítulo 125)

Luiggi exige que Miguel desminta Poderosa. Rosa Flor é instruída a se aproximar de Poderosa para saber o motivo dela estar defendendo Ramiro. Fernanda diz estar decepcionada com Poderosa. Tobias oferece um contrato na Europa para Caio.

Em troca o vilão pede que o garoto convença Duplex a desmentir a declaração de Poderosa. Miguel vai até a delegacia e diz que Poderosa mentiu. Caio pede para Duplex desmentir Poderosa, pois recebeu uma proposta de jogar na Europa. Fernanda acusa Poderosa de ter mentido e a compara a Ramiro.

Sexta, 11/12 (Capítulo 126)

Fernanda esbraveja contra Poderosa e Ramiro. Caio diz que Duplex não precisa desmentir Poderosa. Duplex fica orgulhoso, mas diz que o certo é dizer a verdade. Olympia alerta Poderosa. Miguel avisa que vai mesmo deixar a cidade. Poderosa diz sentir a atitude de Miguel. Caio diz que Duplex irá dizer a verdade. Fernanda contrata os novos jogadores. Miguel se despede de Oxente.

Alguns dias se passam. Juliano cuida do sítio. Fernanda prepara os detalhes de seu casamento. Poderosa chama Duplex para ser seu segurança. Ramiro diz que não vai ao casamento da filha. Poderosa diz que irá no casório. Ramiro diz que o Mademoiselle Olympia já é de Poderosa. Pedro, nervoso, se arruma para o casamento, mas lamenta a ausência de Antônio Júnior. Oxente diz estar orgulhoso. Na casa dos idosos, todos ficam encantados com a noiva.

Os capítulos de Amor Sem Igual são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio