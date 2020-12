ESPN assume atividades do Fox Sports e sede do Rio será desativada

A sede dos canais ‘Fox Sports’, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde a emissora funciona desde 2016, será desativada e posta à venda. Com isso, a ‘ESPN’ assume as atividades da co-irmã, diretamente de São Paulo, sob a batuta da Disney. A informação foi dada pelo colunista do ‘R7’, Flávio Ricca.

A ‘ESPN’ comandará as operações da sede do Sumaré, na capital paulista. A última transmissão coordenada pelo Fox no Rio de Janeiro foi Grêmio e Santos pela Libertadores. Gerentes que permaneceram em seus cargos, como Sidney Bortotto e Fernando Moraes, estão de mudanças para São Paulo. No geral, o que se vê é um cenário de demissões e renovações, procedimento que deve seguir ao longo das próximas semanas.

Quando adquiriu os direitos da marca ‘Fox Sports’ e toda a operação da emissora no Brasil, a Disney teve que acatar algumas regras do Cade para que a operação fosse concluída. Uma delas é a obrigação de manter o canal em pleno funcionamento até o dia 31 de dezembro de 2021, o que, ao menos em tese, dava uma segurança para inúmeros funcionários do canal azul. Na prática foi um pouco diferente.

Cortando custos e implementando seu modelo de administração, a ‘Disney’ operou mudanças quase que de imediato como parte da fusão. As emissoras, que um dia foram concorrentes diretas e agora são co-irmãs, devem integrar as programação dos canais em uma só. Depois, aboliu programas do ‘Fox Sports’ que tinham formatos semelhantes aos que já eram transmitidos na ‘ESPN’ na mesma faixa de horário.