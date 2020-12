Esporte Espetacular comete deslize com erro em reportagem especial; saiba qual · .

O Esporte Espetacular, atração das manhãs de domingo da Globo, exibiu uma informação errada durante a reportagem sobre a vida do velejador Robert Scheidt. A produção trouxe ao ar dados sobre a preparação do atleta para os Jogos Olímpicos de 2021, mas a emissora trocou o local onde serão realizadas as competições: no GC constava Pequim em vez de Tóquio.

Por ser uma reportagem especial, que já foi produzida e editada há algum tempo, o deslize cometido chama bastante a atenção. Em cinco minutos de reportagem, o erro apareceu do começo ao fim. Pequim, na China, foi sede da Olimpíada em 2008.

Apesar disso, o repórter Felipe Brisolla passou a informação correta durante as aparições que fez no vídeo. As Olimpíadas seriam realizadas neste ano, mas devido à pandemia da Covid-19, a organização do evento mundial teve de mudar as datas e adiar o torneio para o ano que vem.

Os Jogos Olímpicos estão previstos para acontecer no Japão em julho de 2021, momento em que se acredita que a pandemia estará mais controlada. Aos 47 anos, Robert Scheidt é um dos atletas que está classificado para o grande evento esportivo.

Confira o erro a seguir:

reprodução/ESPORTE ESPETACULAR