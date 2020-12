Esquete antiga do Tá no Ar com Marcius Melhem ‘taradão’ viraliza na web · .

Uma esquete antiga do Tá no Ar: A TV na TV em que Marcius Melhem interpreta um “taradão” viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (8). A sátira foi ao ar pela primeira vez em fevereiro de 2017, mas foi resgatada por internautas após as recentes acusações de que o humorista teria assediado Dani Calabresa e outras mulheres nos bastidores da Globo.

Em uma clara piada com rede de lojas Ricardo Eletro, o programa fez um trocadilho e transformou o nome em “Ricardo Ereto”. No vídeo de 21 segundos, Melhem interpreta um gerente de loja de eletrodomésticos que fica maluco e começa a agarrar várias clientes.

“Olha esses preços, rapaz. É de deixar qualquer um maluco, eu não aguento tanta coisa boa, eu vou ficar louco aqui!”, grita o personagem, agarrando uma funcionária, que grita assustada.

Na cena seguinte, o gerente sai correndo atrás de várias mulheres, que também gritam desesperadas. Ele até agarra algumas por trás. “Eu vou ficar doido, hahaha”, repete o “patrão maluco”, dando uma risada histérica. “O Ricardo entumeceu. Venha aproveitar, que não é todo dia. Ricardo Ereto”, diz o narrador da esquete.

A sátira termina com o comediante tirando a camisa e se refrescando em um freezer, enquanto olha para a câmera com cara de satisfação. Confira:

A esquete antiga do Tá no Ar viralizou nas redes sociais, e Marcius Melhem virou piada entre internautas. “Ele deve ter adorado fazer esse quadro”, debochou Daniel Cardoso no Twitter. “Nem precisou estudar o personagem”, concordou Rodrigo Safer. “Foi uma piada interna entre ele e o diretor, só pode”, presumiu William Cordeiro.

Confira algumas reações:

Nem precisou estudar o personagem

— Rodrigo (@rodrigobsafer) December 8, 2020

Ele deve ter adorado fazer esse quadro

— Daniel Cardoso 🎅🏻 (@DaNVitorCardosO) December 8, 2020

Foi uma piada interna entre ele e o diretor , só pode.

— William Cordeiro1984 (@Williammcord) December 8, 2020