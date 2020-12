Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, concluiu o tratamento de radioterapia contra um câncer na região da garganta. Nesta sexta-feira (18), o empresário comentou sobre sua evolução clínica e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais.

“Sai do hospital e estou melhor, graças a Deus. Hoje fiz minha última radioterapia, e a princípio está tudo bem comigo. Estou me alimentando pela sonda e conseguindo trabalhar. Obrigado pelas mensagens de carinho, pelas orações. Vocês me fortalecem!”, afirmou Alexandre no Instagram.

Ele também publicou um vídeo na rede social sobre o tema: “[Meus médicos] disseram que, pelas imagens, não tem mais vestígio nenhum do bichinho. Muito feliz. Mando mensagem mais uma vez para vocês de gratidão a toda força que venho recebendo ao longo desse tempo todo. Jamais imaginei que uma mensagem de Instagram tinha tanta força”.

“Realmente, o poder dessa ferramenta vai muito além de engajamento. É um rolo compressor que empurra você para frente, é maravilhoso”, complementou o empresário.

Em novembro, Alexandre compartilhou com seus seguidores que enfretava o tratamento contra a doença desde outubro. Neste período, ele já perdeu 13 quilos e desabafou na rede social sobre a dificuldade enfrentada durante a alimentação.

Confira o vídeo: