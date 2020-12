Ester faz Alberto de trouxa com ‘bomba’ para destruir os Albuquerque · .

Ester (Grazi Massafera) aproveitará o ciúme de Alberto (Igor Rickli) para fazê-lo de trouxa em Flor do Caribe. Ela entregará documentos que ligam Dionísio (Sérgio Mamberti) aos nazistas para Isabel (Thaíssa Carvalho) bem debaixo do nariz do empresário. Afinal, o playboy estará mais interessado em separá-la de Cassiano (Henri Castelli) na novela das seis.

Após ser desmascarado por seus crimes na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o bisavô de Laurinha (Serena e Vitória Lovatel) passará mal e será levado às pressas para um hospital. O veterano fingirá que está à beira da morte para convencer Samuel (Juca de Oliveira) a fazer uma visita de cortesia para acertarem as contas sobre o passado.

Cara de pau, o antagonista de Sérgio Mamberti mentirá que nunca colaborou com o Terceiro Reich. Ao contrário, ele dirá que comprou a liberdade de Josef (Stephane Dosse) e sua família ao subornar o primeiro marido de sua mulher –o militar Klaus Wagner, a quem dirá pertencer a medalha com a cruz de ferro encontrada por Samuca (Vitor Figueiredo).

O joalheiro fingirá acreditar nas lorotas para que a protagonista de Grazi Massafera possa procurar por documentos sobre o tal oficial na mansão dos Albuquerque. Ela encontrará documentos que podem provar que o carrasco é ninguém menos do que o próprio Dionísio.

Com uma pasta debaixo do braço, ela marcará de encontrar a personagem de Thaíssa Carvalho na casa de Olívia (Bete Mendes) no meio da noite. “Eu preciso ser rápida porque tenho que ir logo antes que o Alberto…”, afirmará a loira, que será interrompida pelo vilão do folhetim de Walther Negrão.

Dor de cotovelo

O mauricinho interpretado por Igor Rickli terá seguido Ester por toda Vila dos Ventos. “Antes que o Alberto o quê? Antes que o Alberto perceba que você saiu de casa no meio da noite para encontrar o seu amante?”, rosnará o filho de Guiomar (Claudia Netto). “É impressionante, você saiu da sua casa na calada da noite para ofender uma mulher?”, provocará Cassiano.

“Uma mulher, não. Minha mulher. Então quer dizer que não somos casados? Que não temos uma filha? Uma filha que você está prestes a perder se continuar com esse tipo de comportamento, deixando a menina chorando sozinha em casa? Ela está com dor, febre. Não tenho como saber direito porque tive que sair atrás da irresponsável da mãe”, disparará o pulha.

Ele ainda agarrará a jovem pelo braço para levá-la à força de volta para mansão. “Vem, meu amor, deixa que eu levo essa pasta para você”, oferecerá o ricaço, que será feito de trouxa sem nem perceber.

“Não precisa. São os relatórios da ONG que a Isabel ficou de encaminhar para mim lá na secretaria de Bem-Estar do Menor. Obrigada. Eu fico mais tranquila em saber que esta pasta está nas mãos de alguém da Força Aérea”, debochará a amiga de Taís (Débora Nascimento), que passará o dossiê contra Dionísio.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

