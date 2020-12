Ester perde a guarda de Laurinha após dar mole e cair em golpe · .

Em um golpe clássico de vilão de novela, Alberto (Igor Rickli) dopará Ester (Grazi Massafera) e a fará perder a guarda da filha em Flor do Caribe. O empresário armará para cima da mulher, que desacordada, perderá a audiência para rever a situação de Laurinha (Vitória e Serena Lovatel), enquanto o mau-caráter contará mentiras sobre ela na novela das seis.

Zuleika (Gisele Alves) tentará acordar Ester para a audiência da guarda de Laurinha, mas a loira estará praticamente desmaiada na cama. “Acorda. Que raio de sono é esse?”, dirá a empregada, sem sucesso.

Ela perceberá que tem algo estranho e até achará que a loira está morta. Apavorada, a moça pegará o celular da presidente da ONG Casa Amar e ligará para Cassiano (Henri Castelli).

“Sou eu, Zuleika. A Ester tem que ir na tal da entrevista para a guarda da Laurinha, só que ela não acorda, eu já tentei de tudo, mas ela parece que tá drogada. Eu não sei mais o que faço”, explicará. “Zuleika, fica calma que eu tô indo aí. Já tô indo”, avisará o aviador.

Enquanto isso…

Em seu papel de bom-moço, Alberto chegará à audiência pontualmente. “Eu sinto muito, realmente não sei o que tá acontecendo. A minha esposa sabia da audiência, ela recebeu a convocação junto comigo”, comentará.

“Ela estava até superansiosa pra vir e conversar com as senhoras, mas… É que é um pouco constrangedor falar sobre esse assunto. Porque, eu e minha esposa já não dormimos mais juntos no mesmo quarto, infelizmente. Então eu não tenho como garantir que ela passou a noite com a nossa filha em casa.”

A assistente social perguntará com quem fica a criança quando a mãe sai à noite, e Alberto afirmará que é com quem estiver disponível. “Não que a Ester deixe nossa princesa sozinha, nunca! Ela sempre dá um jeito. Se eu tiver viajando a trabalho, ela sempre dá um jeito de deixar com alguém, com alguma vizinha, até que ela volte da…”, falará o mau-caráter.

A mulher questionará até que ela volte de onde. “Volte da balada, da festa eu quero dizer. Da festa que ela tenha ido, ou do programa que ela tenha se proposto a fazer.” As perguntas sobre Ester continuarão e Alberto continuará com suas mentiras.

Grazi Massafera e Henri Castelli em cena

Dopada em casa

Cassiano chegará à mansão e tentará acordar Ester. “Ela não acorda, Zuleika”, comentará. “O Alberto fez isso de propósito. Só para ela não ir na tal da entrevista e se passar por mãe desnaturada. Quer dizer, eu acho que foi ele”, opinará a empregada.

Ela contará uma situação que achou estranha: “Eu tenho quase certeza que foi ele. Porque hoje cedo ele foi lá na cozinha, e ele nunca vai. Aí, teve uma hora que eu tive que pegar o pão dela, e acho que foi bem nessa hora”.

Ester começará a recobrar os sentidos e Cassiano resolverá colocá-la embaixo do chuveiro. Ester despertará e pedirá para Cassiano levá-la à audiência, mas o piloto explicará que não dá mais tempo. “Por favor, não diz que eu perdi a entrevista da guarda da Laurinha. Eu vou perder a guarda da minha filha”, lamentará a loira, chorando.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

