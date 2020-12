Estoques de PS5 estão sendo roubados de caminhões

Não é segredo que os estoques de PS5 estão esgotados em praticamente todo o planeta, mas parece que alguns criminosos estão agravando ainda mais o problema ao realizar elaborados roubos de carga no Reino Unido.

Segundo o site britânico The Times, algumas pessoas de lá estão usando uma técnica batizada como “rollover” (ou rolagem, em tradução livre) para praticar o delito. Ela consiste em usar múltiplos carros correndo em até 80 km/h para invadir um caminhão com os produtos usando cordas e ferramentas de corte, para então se apossar dos bens.

O canal On Demand News postou um vídeo mostrando uma gangue na Romênia praticamente a manobra Rollover, como você pode conferir abaixo:

O The Times alega que isso foi feito ao menos 27 vezes ao longo deste ano, um número que deve crescer ainda mais com a proximidade do Natal. A ideia é roubar os veículos pois, em todo o processo de entrega, é lá que acontece a menor segurança. Suspeita-se até que os criminosos recebam informações internas para saber quais caminhões roubar exatamente!

E você, já conseguiu botar as mãos em um PS5? O que achou dessa história toda? Comente a seguir!