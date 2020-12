‘Estou em alto nível na Premier League aos 36 anos’

Em entrevista exclusiva à reportagem da ESPN Brasil, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, falou sobre diversos temas importantes. Entre eles, o defensor abriu o coração ao comentar as muitas críticas que sofreu por ter chorado durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Chile, nas oitavas da Copa do Mundo de 2014.

Para o atleta, que vive grande fase e assumiu a braçadeira de capitão dos Blues, virou “moda” criticá-lo após o episódio, principalmente destacando que o Campeonato Francês, liga em que o jogador atuava com o Paris Saint-Germain, tinha nível técnico baixo.

Na conversa com a reportagem, Thiago assegurou que não dá bola para as críticas que sofreu, e nem para os muitos apelidos depreciativos que teve que ouvir tempos depois do Mundial do Brasil.

Além disso, o veterano salientou que segue jogando em “alto nível” na Premier League, mesmo com 36 anos.

“Acredito que eu até tenha o mesmo prestígio no Brasil que tenho na Europa, mas também acredito muito no fato da Copa-2014 ter me marcado negativamente em função dos pênaltis contra o Chile, daquela coisa toda que foi falada, enfim… Ficou uma coisa meio de moda, e as pessoas, quando são coisas negativas, elas se aproveitam de certo momento e te apelidam de tal coisa… Coisa que, consequentemente, com essas coisas que aconteceram em 2014, passaram a acontecer na França”, apontou.

“Falavam muito que o Campeonato Francês era fraco, que o Thiago Silva estava rendendo porque não tinha jogadores de alto nível jogando contra ele… Agora, chegando na Premier League, o campeonato mais disputado do mundo, o mais equilibrado, com grandes jogadores, e o Thiago continua em alto nível com 36 anos, sabe?”, argumentou.

Thiago Silva após vitória do Brasil sobre o Chile, pela Copa do Mundo 2014 Getty Images

“Eu não me apego muito ao passado, no que acontecer, nas pessoas me apelidando… Procuro me preparar e procurar jogar o melhor possível para ajudar minha equipe, principalmente nos que me depositaram confiança. E, graças a Deus, consegui me adaptar super rápido. Estou super feliz aqui. Espero que, no final de tudo, eu possa comemorar as coisas positivas que aconteceram neste ano”, complementou.

Ainda no tema, Thiago Silva agradeceu ao Chelsea pela confiança em contratá-lo em idade mais avançadas, e ressaltou que a opinião do técnico Frank Lampard foi essencial para que tudo desse certo.

“Aa confiança do clube em contratar um zagueiro de 36 anos, e a comissão técnica por apoiar essa contratação e confiar tanto no meu trabalho. Acredito que o Lampard tem uma grande parcela de contribuição para tudo isso. Foi um atleta que também jogou em alto nível, apesar da idade. Chegou ao (Manchester) City com 35 anos, disseram que era final de carreira, enfim… Ele sabe mais ou menos o que acontece desse lado do futebol, que é um pouco preconceituoso com idade”, explicou.

“Tem que olhar o rendimento do atleta dentro de campo, o que ele vem agregando para sua equipe. Acredito que, na última Champions que eu fiz, mostrei que ainda estou em alto nível. Também por terem acreditado no meu trabalho, e de alguma forma ajudar a equipe, que é muito jovem, fico muito feliz com esse apoio, respeito e carinho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade que é muito grande para que eu possa, de alguma forma, liderar esses meninos que têm um grande talento”, finalizou.

Também na entrevista à ESPN Brasil, o atleta da seleção brasileira contou que seu plano é ficar nos Blues até a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e, em seguida, tentar se aposentar no Fluminense, clube que o revelou.