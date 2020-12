Estrangeiro que mais jogou pelo clube, Benzema também é recordista de escândalos ‘pesados’ dentro e fora dos gramados

No sábado (12), contra o Atlético de Madrid, o francês Karim Benzema atingiu uma marca que ajuda a expressar sua relevância para o futebol.

Com 528 jogos em 12 temporadas, ele se tornou o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Real Madrid. Ultrapassou nada menos que Roberto Carlos, uma lenda no clube madridista, que soma 527.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nesta terça-feira (15), ele abre vantagem nessa contagem, já que o Real enfrenta o Athletic Bilbao, às 18h, pelo Campeonato Espanhol, com transmissão da ESPN e do ESPN App.

Embalada pela vitória no dérbi municipal, a equipe madridista pode igualar a pontuação da líder Real Sociedad e dos colchoneros, que vão ficar com dois jogos a menos, porém.

Nesses jogos pelos merengues, ele fez 257 gols e distribuiu 138 assistências. Conquistou quatro Uefa Champions League, quatro Mundial de Clubes, três Supercopas Europeias, três edições de LaLiga, duas edições da Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Benzema sai para comemorar após abrir o placar contra o PSG no Santiago Bernabéu Angel Martinez/Getty Images

Números que só ajudam a corroborar a ideia de que Benzema talvez seja o melhor atacante francês de sua geração. Mas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, conquistada pela França, ele não foi convocado. Apesar de tudo que foi listado acima.

Porque se é verdade que ele tem talento para fazer gols, também é fato que, quase na mesma medida, ele tem faro para se envolver em confusões públicas. Inclusive algumas que, analisadas com calma, não fazem qualquer sentido.

Benzema às vezes parece não saber o tamanho de sua relevância. Recentemente, envolveu-se em uma polêmica com o jovem brasileiro Vinícius Jr., comprado a peso de ouro do Flamengo e tratado como pedra preciosa no clube, por exemplo.

Benzema e Vinicius Jr. lamentam chance perdida em El Clásico Alex Caparros/Getty Images

Mas essa foi uma controvérsia muito leve, perto de outras que ele coleciona:

A prostituta menor de idade

Em 2014, Benzema e Franck Ribery, à época do Bayern de Munique, hoje na Fiorentina, foram detidos pela polícia francesa por terem solicitado os serviços da prostituta Zahia Dehar, menor de idade, na cidade de Paris, em 2008. Ela tinha 17 anos.

Na época, ainda não era crime pagar por sexo na França, como veio a se tornar, por força de lei promulgada em 2016. A idade mínima para uma relação sexual ser considerada consensual no país é 15 anos. Porém, em se tratando de uma menor de idade, qualquer tipo de pagamento é ilegal.

Benzema negou ter mantido relações com a garota. Ribery confirmou ter feito sexo com ela, tendo inclusive pagado para que ela fosse encontrá-lo na Alemanha. Mas alegou que não sabia a idade dela – o que foi confirmado por Zahia.

Em 2014, a Justiça francesa absolveu ambos por falta de provas de que eles sabiam a idade da garota.

As leis de trânsito

Perto de outras confusões, as violações de trânsito cometidas por Karim parecem travessuras de criança. Mas a polícia francesa, bem como a espanhola, não pensam assim. A ficha corrida do jogador é extensa.

Em 2009, ele bateu um carro em uma árvore na capital espanhola. No mesmo ano, ele se envolveu em um acidente envolvendo seu Porsche e uma Lamborghini nas Ilhas Reunião, território ultramarino francês.

Em 2011, ele foi multado em Ibiza por excesso de velocidade durante um racha entre seu Porsche, uma Ferrari e uma Lamborghini.

E, em 2013, juntamente com outros jogadores do Real Madrid, ele foi flagrado dirigindo um Audi RS5 a 209 km/h em uma via cujo limite permitido era de 110 km/h. Nesse dia, porém, pode-se dizer que Karim não foi o pior da turma.

Um Porsche que fazia parte da turma, não identificado pelas autoridades, foi flagrado por um radar móvel a 260 km/h

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A chantagem com Valbuena

A história, até hoje, é mal explicada. Mas o que passou para a história na época foi que o atacante Mathieu Valbuena estava sendo chantageado por conta de uma sex tape (gravação em que ele aparecia mantendo relações com sua namorada na época). E que Benzema estaria auxiliando os chantagistas na negociação, em 2013.

Segundo relatos da época, um dos homens chantageando Valbuena era amigo de infância do atacante do Real Madrid. E Valbuena afirmou que Benzema teria insistentemente sugerido que ele pagasse para recuperar o vídeo.

Valbuena e Benzema em campo pela França Getty Images

Foi por causa do relato de Valbuena, dando conta de que achou estranha a insistência do colega de seleção, que a polícia indiciou e chegou a prender Benzema em 2015.

Em 2016, o acusado afirmou que Benzema não tinha qualquer ligação com a questão, e que estaria apenas tentando ajudar Valbuena. Mas o dano já estava feito.

O escândalo custou a participação de Benzema na seleção francesa no mesmo ano, o que acabou fazendo com que ele nunca mais fosse chamado por Didier Deschamps. E, desse modo, não conquistasse a Copa de 2018.

Foi no ano do Mundial da Rússia, aliás, que Valbuena acenou com uma bandeira branca ao ex-colega, dizendo estar pronto para apertar sua mão, caso eles se encontrassem. Ao que Benzema respondeu com uma postagem no Instagram dizendo “Guarde sua mão”.

O caso ainda não está encerrado. Em julho deste ano, a promotoria de Versalhes, ao sul de Paris, voltou a notificar o jogador de que voltará a lidar com o inquérito.

O Kart e o F1

Mesmo fora da seleção há cinco anos, Benzema ainda é sombra para Olivier Giroud, do Chelsea e titular dos Bleus.

Em março, indagado sobre a qualidade de Giroud em comparação a ele, Benzema disparou:

“Você não deve confundir um carro de F1 com um kart, e isso sou eu sendo gentil. (Vamos para o) Para o próximo tópico. Não vou mais falar sobre ele (Giroud). Só sei que eu sou o F1”, disse, para depois emendar:

Giroud e Benzema em partida contra a Suíça na Copa do Mundo de 2014 Getty Images

“Ele tem a carreira dele, faz o que quer e marca os gols que quer. Ele está no seu canto e eu no meu, não estou pensando nele. Se estamos falando sobre estilo de jogo, ele combina bem com a França”, disse.

Indagado sobre o assunto, Giroud sempre dá de ombros e exalta a qualidade do ex-companheiro.

Vinícius Jr. jogando contra

Nervoso com o individualismo e o desempenho ruim de Vinícius Jr. em partida da Champions League contra o Borussia Monchengladbach, Benzema chamou o lateral francês Mendy, na volta do intervalo, e disse:

“Não passe a bola para ele. Juro pela minha mãe, esse aí está jogando contra nós”, flagraram as câmeras, em 27 de outubro, no túnel de acesso ao campo.

O caso levantou polêmica até que, em 29 de outubro, o francês chamou Vinícius para se explicar e pedir desculpas, segundo o jornal Marca.

No dia seguinte, em entrevista coletiva, o técnico Zidane confirmou toda a história e contemporizou o assunto: “Não é a primeira vez que um jogador fala do outro. Isso é bom, mostra que estamos vivos”, disse.

Vinícius também sempre colocou panos quentes no assunto.

Disse em entrevista ao mesmo Marca, de 19 de novembro, que aquilo que acontecei no túnel em Monchengladbach era comum, e que os jornalistas não entendiam alguns códigos que existem entre os boleiros. Além disso, sempre que pode, exalta o quanto é próximo e amigo de Benzema.