Estrangeiros ignoram risco de mutação do coronavírus e viajam ao Brasil

Estrangeiros ignoram risco de mutação mesmo após Reino Unido anunciar uma nova forma do Covid-19. Inclusive, o Brasil é o país que mais receberá viajantes.

Neste artigo, conheça quais são as medidas que a fronteira brasileira vem tomando. Também confira se o território nacional fechará suas fronteiras.

Turismo no Brasil: Estrangeiros ignoram risco de mutação

A poucos dias, o Reino Unido anunciou sobre a mutação do coronavírus. Aliás, percebeu-se que a doença fica mais infecciosa. Inclusive pode ser que as vacinas existentes não sejam válidas para o novo Covid-19.

Mesmo com essa descoberta sobre o vírus, estrangeiros ignoram risco de mutação. Assim, estão pegando voos para o Brasil. Mas, ações como essas, não são recomendadas nesse momento de pandemia.

Países fecham as fronteiras

Após a confirmação da nova variante do Covid-19, vários países estão fechando suas fronteiras. Dessa forma, garantindo que não ocorra mais casos do novo vírus.

Mudanças como essa, proibem mais de 20 milhões de pessoas de viajar. Assim, comemora-se as festas de fim de ano longe de amigos e familiares.

Medidas como essa são de extrema importância, já que esse novo coronavírus possui uma maior transmissão. Inclusive, as chances de contaminação são 70% maiores.

Estrangeiros ignoram risco de mutação

Diversos países começaram o fechamento neste final de ano, impedindo a entrada de estrangeiros. Além disso, medidas estão sendo tomadas principalmente para viajantes vindos do Reino Unido.

Mesmo com essa situação no mundo todo, o Brasil ainda não fez nenhuma nota sobre as fronteiras. Contudo, estrangeiros ignoram risco de mutação e o número de viajantes aumenta neste período.

Brasil testa novo vírus

Passageiros de voos internacionais só passarão por testes do novo Covid-19 a partir do dia 30 de dezembro. Segundo especialistas, o governo brasileiro já deveria aplicar medidas de prevenção. Além disso, diminuir a entrada de estrangeiros no país.

Realizar essas ações é uma forma de proteger a população. Assim, evitando que aumente o número de casos no país. Inclusive, a situação é de alerta em diversos estados.

Mudanças em voos internacionais

Pessoas que vierem de outros países, sejam estrangeiros ou brasileiros, deverão antes da viagem seguir algumas normas. Por exemplo:

Apresentar exame do Covid-19;

O resultado deve ser negativo para a doença ;

Esse teste deve ser feito em até 72 horas antes da viagem.

Essa nova regra valerá a partir do dia 30 de dezembro. Enquanto isso, os voos internacionais não são acompanhados corretamente.

Dessa forma, é importante que os passageiros sigam as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Logo, para prevenir-se é necessário:

Usar máscara;

Manter o distanciamento;

Sempre limpar as mãos e usar álcool gel.

Com simples cuidados é possível reduzir e evitar a propagação da doença. Então, faça sua parte.