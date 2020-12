Estrela de Marvelous Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan encara a máfia em novo filme · .

Vencedora do Emmy e do Globo de Ouro por seu papel em The Marvelous Mrs. Maisel, um dos maiores sucessos do Prime Video, Rachel Brosnahan está de volta ao serviço de streaming em I’m Your Woman, novo filme original da plataforma. Na trama, ela precisa fugir da máfia e aprender a se defender para assegurar sua sobrevivência.

O longa apresenta Jean (Rachel), uma dona de casa dedicada e apaixonada pelo marido, Eddie (Bill Heck). Apesar de feliz, ela convive com os mistérios do amado, que nunca fala sobre o seu trabalho e sempre aparece em casa com pessoas desconhecidas. Certo dia, ele retorna com um bebê sem explicar sua origem, apenas informando-a que era o filho que ela tanto queria.

Como se a situação por si só não fosse estranha, Eddie acaba sumindo pouco tempo depois. Ciente do perigo, um de seus colegas vai à sua casa e pede que Jean fuja o mais rápido possível. Para isso, ela tem a ajuda de Cal (Arinzé Kene), antigo parceiro de Eddie, mas que ela também nunca havia conhecido.

O encontro entre Jean e Cal marca o início da história de uma mulher em fuga, uma dona de casa que sempre viveu com os mimos do marido e precisa aprender a ser independente para sobreviver. Caso contrário, as pessoas responsáveis pelo desaparecimento de Eddie, ligadas à máfia, virão buscá-la como forma de vingança.

Dirigido por Julia Hart, o longa situado nos anos 1970 retrata fielmente o clima dos filmes de máfia que tanto fizeram sucesso na época. A cineasta, que divide os créditos do roteiro com o marido Jordan Horowitz (La La Land), mostra que tem talento ao mudar o foco das produções do gênero recheadas de masculinidade: em I’m Your Woman, as protagonistas são as mulheres.

Para manter Jean longe das garras dos criminosos, Cal pede que sua mulher, Teri (Marsha Stephanie Blake), a ajude a se instalar na cabana de sua família. Com perfil diferente da protagonista, Teri é uma mulher mais experiente, e usa seu conhecimento adquirido na vida para ensinar Jean que o mundo é mais perigoso do que ela imagina.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO

Marsha Stephanie Blake e Rachel Brosnahan

Mesmo que Jean seja a principal personagem do filme, Julia e Horowitz se esforçam para que tanto Cal quanto Teri tenham destaques merecidos. Suas motivações para ajudar na fuga de Jean são tão importantes quanto as dela. Sem eles, I’m Your Woman não teria metade do fôlego que tem.

Já acostumada ao estrelato, Rachel mostra no longa que continua sendo uma atriz de várias facetas. Antes de brilhar como a carismática Midge Maisel, ela ganhou fama como a sofrida Rachel Posner de House of Cards (2013-2018). Em I’m Your Woman, ela se aprofunda na pele da mulher inocente que precisa encontrar forças que não sabia que tinha para desabrochar.

Neste processo, a presença de Marsha é fundamental. Jean e Teri formam uma dupla que não deixaria barato para figuras masculinas como Robert De Niro no clássico Taxi Driver (1976).

I’m Your Woman é o retrato de uma donzela em perigo que, com orientação, se transforma no famigerado príncipe no cavalo branco que ela tanto aguardou para salvá-la. Mesmo que abraçada pelo instinto maternal de proteção, ela encara a violência de forma vívida e mostra que a força para a sobrevivência estava dentro dela o tempo inteiro.

I’m Your Woman estreia no Prime Video nesta sexta-feira (11). Confira abaixo o trailer (sem legendas):