Estrela de Stranger Things é escalada para novo filme dos diretores de Vingadores · .

Principal estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown foi confirmada em mais um projeto para os cinemas. A atriz de 16 anos foi escalada como a protagonista de The Electric State, novo filme que será dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis pelos sucessos Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

O projeto é baseado no livro ilustrado de mesmo nome criado pelo artista plástico Simon Stalenhag. Na trama, situada em um futuro alternativo, Millie viverá uma adolescente que conhece um estranho, mas adorável robô. Após o encontro, ela descobre que ele foi enviado por ninguém menos do que seu irmão, dado como desaparecido há muitos anos.

Ao lado de seu novo amigo, ela decide viajar por um mundo onde humanos convivem com diferentes tipos de robôs. Durante a jornada, ela descobre uma perigosa conspiração.

Em comunicado enviado à imprensa, os Russo celebraram o acordo com a Universal, responsável pelo filme, e disseram estar ansiosos de voltar a fazer produções para serem vistas nos cinemas.

“Estamos entusiasmados com este acordo com a Universal, que se comprometeu a lançar Electric State nos cinemas. Esta é uma notícia incrível para nós como cineastas e para o público em todo o mundo que deseja um oportunidade de ver filmes nas telonas novamente. Este também é um sinal positivo de que, à medida que as vacinas são disponibilizadas, o mercado está voltando ao normal”.

Atualmente, os irmãos estão trabalhando na produção de The Gray Man, projeto bilionário da Netflix que terá nomes como Ryan Gosling, Chris Evans e Wagner Moura no elenco.

Antes de começar a se dedicar para Electric State, Millie ainda tem novos projetos para estrelar na Netflix. Além de retornar para a quarta temporada de Stranger Things, a jovem está escalada para protagonizar Damsel, filme que ela também irá produzir para o serviço de streaming após o sucesso de Enola Holmes (2020).