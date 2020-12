Estúdio de Daemon X Machina está atrás de devs para nova geração

O estúdio 1st Studio, da Marvelous, confirmou que está procurando ampliar sua gama de projetos visando as tecnologias de nova geração e lançamentos para o PS5 e Xbox Series S/X. O anúncio veio através de uma mensagem compartilhada na página oficial da desenvolvedora, mencionando que está atrás de novos devs para tocar os futuros planos.

Focado em produzir games com mecânicas de ação e RPG, o 1st Studio já vem trabalhando em diversas IPs originais e sequências para títulos lançados anteriormente, ainda concentrando em lançar obras para a geração anterior. Porém, com a chegada da nova geração, os devs já estão reformulando suas estratégias de esforços, indo atrás de colaboradores experientes e motivados que tenham expertise para entregar jogos compatíveis com as novas tecnologias.

O 1st Studio foi o responsável por produzir títulos como a saga Fate/Extella e Daemon X Machina. Além disso, trabalhou em parceria com a Bandai para lançar God Eater 3, e com a Sony Interactive Entertainment Japan Studio para publicar o soulslike sucesso de vendas no PS Vita, Soul Sacrifice.

Recentemente, a Marvelous publicou Sakuna: Of Rice and Ruin para o PS4 e Nintendo Switch, contando com a colaboração do estúdio XSEED, de Granblue Fantasy. A desenvolvedora também participa ativamente na produção de animes como Tokyo Ghoul: re, Mushi-shi, Air Gear e outros, além de ter cerca de 20% de seus direitos adquiridos pela Tencent, de PUBG Mobile.