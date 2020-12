Estudo associa substância da família do Teflon a casos graves de Covid-19

Segundo estudo realizado, substâncias da mesma família do Teflon trazem problemas com Covid-19. Assim, como a substância fica acumulada nos pulmões por dias.

Além disso, substâncias dessa categoria encontra-se em vários produtos comuns. Portanto, o risco de contaminação é maior. Entenda o porquê acontece isso com esse material e os danos para os pacientes de Covid-19.

Família do Teflon tem relação com Covid-19

Estudo constatou que níveis altos de componentes da família do Teflon seriam prejudiciais. Logo que, pacientes infectados pelo Covid-19, que tinha contato com a substância tiveram complicações com a doença.

O PFBA é um componente permanente que contamina o solo e as águas. Além disso, elimina-se rapidamente do sangue. Contudo, acumula-se nos pulmões, gerando problemas em pacientes com coronavírus.

PFBA preocupa especialistas

A substância da mesma família do Teflon, é responsável por causar alterações na tireóide. Bem como, agrava o estado de pacientes infectados pelo Covid-19.

Além disso, pessoas que têm uma quantidade pequena na corrente sanguínea, são propícias a contrair o vírus. Assim como, o risco de precisar de UTI aumenta significativamente.

Produto pode diminuir efeito da vacina

Outra substância da família do Teflon, PFAS, reduz o efeito de vacinas em crianças. Assim, após pesquisa, foi notado que o mesmo acontece com a vacina do coronavírus.

Por isso, em comunidades onde esses componentes são encontrados em maior quantidade, deve-se tomar duas doses da vacina. Afinal, sua produção de anticorpos está reduzida por causa do componente.

Prevê-se novos processos para o Teflon

A partir do primeiro trimestre de 2021, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA fiscalizará empresas. Visto que o foco está em encontrar todas as substâncias da família do Teflon.

Uma das empresas que utiliza-se desses itens na fabricação de seus produtos é a 3M. Assim, nas cidades que possuem filiais, encontra-se níveis altos de PFBA. Além de alimentos contaminados.

Após comunicado, a 3M, modificará o descarte de seus produtos. Uma vez que evitará que novas contaminações ocorram.

Contudo, a empresa afirma que os resultados não têm relação com casos do Covid-19. Assim como, a gravidade do coronavírus não foi causada pela PFBA. Bem como, outras substâncias como o Teflon que a empresa utiliza em suas fabricações.

Cuide-se

Como os casos de Covid-19 continuam aumentando é preciso de ajuda da população. Portanto, respeitar os cuidados básicos é o caminho. Então, use máscara e mantenha suas mãos limpas. Também evite aglomerações e sair de casa sem necessidade.