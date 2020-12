Eugênio arranca o véu da cegueira e enxota Irene · .

Eugênio (Dan Stulbach) verá um outro lado de Irene (Débora Falabella) em A Força do Querer. Após a arquiteta fingir um mal-estar para Joyce (Maria Fernanda Cândido) ir ao seu apartamento e ver provas da traição do marido, o advogado da novela das nove se dará conta de que a amante terá armado tudo. Ele arrancará a venda dos olhos e enxotará a golpista de sua vida.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima sexta-feira (11) no folhetim de Gloria Perez, a amiga de Mira (Maria Clara Spinelli) fará questão de conversar com Eugênio depois que Joyce quebrar toda a sua casa com a descoberta do caso deles.

Receosa de que o irmão de Eurico (Humberto Martins) poderá se voltar contra ela, a megera tentará “envenená-lo” com a história de que não armou uma cena para socialite flagrar.

“Nem que seja pela última vez, você vai me ouvir”, implorará a arquiteta, tentando apaziguar a situação. Porém, o pai de Ruy (Fiuk) não vai querer saber o que venenosa tem a dizer sobre o flagra da patroa de Zu (Cláudia Melo): “Eugênio, não me acusa sem antes saber o que aconteceu de verdade”.

“Verdade? Você não devia estar no hospital?”, rebaterá o sogro de Ritinha (Isis Valverde). Ela dirá que teve uma susposta crise de pressão no momento em que reunia toda as coisas do advogado que estavam em seu apartamento.

“Eu entendi que você ama a Joyce e que é com ela que você tem que ficar. Eu tava juntando as coisas pra te devolver”, inventará a golpista, que está de olho nele somente para roubar a fortuna da família Garcia. Mas a desculpa não amolecerá o coração do pai de Ivana (Carol Duarte).

Débora Falabella em A Força do Querer

Medidas extremas

Irene verá que seu teatro não faz efeito e apelará para o suposto problema de saúde que terá inventado na trama. “Quando eu liguei pra Joyce, eu não me dei fala que eu tinha deixado tudo aquilo lá. Desmaiei, eu nem vi quem me levou, nem a hora que me levaram”, vai mentir.

O personagem de Dan Stulbach pegará a mentirosa no pulo e avisará que Ivana verificou com a portaria do prédio da manipuladora e nenhum morador fez pedido de ambulância no dia em que a arquiteta disse ter passado mal. Esperta, a psicopata virará o jogo e dirá que foi socorrida por amigos.

“Não foi pra ambulância que eu liguei. Eu liguei pra outros amigos meus, e um deles me socorreu antes da Joyce chegar. Eu não sei, eu tava inconsciente”, dramatizará a mentirosa. Apesar de criar diversas histórias para fazer Eugênio acreditar em sua inocência, o advogado não vai cair na conversa da amante e pedirá que ela se afaste da sua vida de vez.

