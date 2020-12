Eugênio fica em pânico com novo casamento de Joyce; entenda · .

Eugênio (Dan Stulbach) ficará com medo de que Joyce (Maria Fernanda Cândido) faça a fila andar em A Força do Querer. Depois de a madame descobrir o caso do advogado com Irene (Débora Falabella) e pedir o divórcio, Eurico (Humberto Martins) alertará para o irmão ter cuidado ao assinar a separação. O machista temerá que um novo homem apareça na vida da socialite e tome controle de sua parte na empresa familiar.

A conversa entre os irmãos acontecerá a partir do dia 12 no folhetim de Gloria Perez. O marido de Silvana (Lilia Cabral) descobrirá o novo imbróglio da família Garcia e aconselhará o pai de Ruy (Fiuk): “Faça constar nesse divórcio que a Joyce abre mão de parte da empresa. Pra não ter problemas amanhã!”.

De início, o alvo de Irene não entenderá o que seu irmão quis dizer, já que tanto a parte de Joyce como a dele irão para Ruy e Ivana (Carol Duarte) futuramente. Mas o machista conservador logo provará seu ponto.

Humberto Martins em A Força do Querer

“E se ela casar de novo, Eugênio? Sabe-se lá o que esse marido louco pode botar na cabeça dela, tira sua parte da empresa e vem se meter no nosso negócio”, alertará o pai de Simone (Juliana Paiva). Recém-enxotado pela mulher, o advogado duvidará que isso aconteça em um futuro próximo.

Apesar dos protestos, o personagem de Humberto Martins plantará a semente da discórdia na cabeça do irmão. “Você não vai assinar nada que essa advogada colocar na sua frente. Dê tudo o que você quiser pra ela, com a condição que ela abra a mão da parte dela da empresa”, finalizará.

