Euphoria: data de estreia do segundo episódio especial na HBO é divulgada

A HBO finalmente anunciou a data de lançamento do próximo episódio especial da série Euphoria. Protagonizada por Zendaya, vencedora do Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática deste ano, a produção está trazendo histórias especiais como forma de preparar o público para a 2ª temporada.

O segundo episódio especial de Euphoria chegará em 24 de janeiro de 2021, um domingo. Ele será exibido na HBO e ficará disponível para o streaming HBO Max, que ainda não possui cobertura no Brasil. No entanto, é bem possível que o episódio também seja lançado no streaming HBO Go, como aconteceu com o lançado na semana passada.

Inicialmente intitulado como “F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob” (Fod*-se qualquer um que não seja um Sea Blob, em uma tradução livre), o episódio também foi dirigido pelo criador da série, Sam Levinson.

Agora, o chamado “Part Two: Jules”, segue Jules (interpretada por Hunter Schafer) durante o feriado de Natal, enquanto ela reflete um pouco sobre os principais acontecimentos de seu ano.

Confira o pôster oficial do episódio:

(Reprodução)Fonte: HBO

A atriz protagonista desse episódio ainda atuou como co-produtora executiva e co-roteirista. Por conta da pandemia do coronavírus, diversos protocolos de segurança foram seguidos pela equipe de filmagem, que desenvolveu os especiais nos últimos meses com poucos membros.

Também por conta das medidas restritivas impostas para evitar a propagação da covid-19, a 2ª temporada de Euphoria precisou ter o início de suas gravações adiadas. A expectativa é de que os trabalhos sejam retomados a partir do primeiro semestre de 2021, com lançamento ainda no ano que vem.

Portanto, resta-nos aguardar por novidades e a estreia oficial do novo episódio. Por enquanto, o público pode assistir ao primeiro especial, que foi exibido na HBO no último domingo (6), mas que ficou disponível nas plataformas de streaming da emissora no dia 4 de dezembro.