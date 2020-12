Evernote tem design renovado em atualização para Android

A mais recente atualização do Evernote está chegando para todos os dispositivos Android a partir desta terça-feira (1°), logo após seu lançamento para iOS, Mac e Windows. Entre as novidades, destacam-se o editor de notas melhorado, a barra de ferramentas renovada e navegação mais intuitiva. O anúncio foi feito por meio de uma postagem no Twitter oficial da empresa.

A experiência de uso do aplicativo foi aprimorada com a nova barra de navegação, que fica na parte esquerda de sua interface. Nela, é possível alternar entre as seções do Evernote e encontrar notas e memorandos sem dificuldade.

Para isso, há também a barra de pesquisa, que agora suporta sugestões em tempo real, facilitando a busca de documentos usando palavras-chave. Seu editor de texto também está mais consistente e robusto, com diversas novas opções de formatação, além promover melhor legibilidade.

Interface do Evernote em nova atualização para Android. (Fonte: Evernote via Engadget / Reprodução)Fonte: Evernote via Engadget

A nova atualização do Evernote já está disponível para dispositivos selecionados e deverá chegar em breve para todos os usuários Android, sendo liberada aos poucos de acordo com sua versão do sistema operacional. Inicialmente, apenas usuários a partir do Android 10 terão acesso as novidades do aplicativo.

Contudo, a empresa já confirmou que está trabalhando para trazer a nova atualização para versões anteriores do sistema operacional.