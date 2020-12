Everton Cebolinha decide, Benfica vence Gil Vicente fora e mantém quente a disputa pela liderança em Portugal

Após muita pressão no mês de novembro, o Benfica parece ter reencontrado o melhor futebol nas últimas semanas. Neste domingo (20), a equipe de Jorge Jesus até deu sustos, mas venceu o Gil Vicente por 2 a 0 dentro do Estádio Cidade de Barcelos, e embalou o terceiro triunfo seguido na Primeira Liga.

Com o resultado, os Encarnados chegaram aos 24 pontos, consolidando ainda mais a vice-liderança do Campeonato Português, dois atrás do Sporting, líder do torneio.

Já os Galos estacionam nos 9 pontos em 10 rodadas, cada vez mais ameaçados pela zona de rebaixamento. Na 15ª colocação, o time do técnico Rui Almeida soma apenas um ponto a mais do que o Farense, que abre o grupo de descenso.

Benfica criava, mas não aproveitava

Precisando vencer para colar novamente no líder Sporting, a equipe da Luz dominou as ações ofensivas no primeiro tempo, levando o goleiro Dênis, ex-São Paulo, a boas defesas após arremates de Gilberto.

Além da dificuldade de encarar um dos líderes da competição, os Galos ainda ficaram com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Nogueira, ex-Fluminense.

No segundo tempo, no entanto, quem começou mandando jogo foi o Gil Vicente, que infernizou as costas do brasileiro Gilberto com jogadas em velocidade de dupla Lino e Lourency.

Mas quem teve as melhores chances de gol dos donos da casa foi Lucas Mineiro. O ex-meia do Vasco chegou a acertar a trave do goleiro Vlachodimos.

Após perder as principais chances de gol, o Gil Vicente foi castigado. Após cruzamento de manual de Gilberto, Everton Cebolinha cabeceou para o gol, e contou com desvio do zagueiro Rodrigão para tirar as chances de defesa de Denis, aos 14 minutos.

O segundo demorou apenas seis minutos para sair. Após ótima troca de passes entre Pizzi e Seferović, o suíço foi à linha de fundo e deu um cruzamento açucarada segunda trave. Sozinho, Everton Cebolinha aparece e não deu chances de defesa para Denis.

O Gil Vicente quase marcou em lance de Lourency, que teve defesa milagrosa do goleiro Vlachodimos.

Após a partida deste domingo, o Benfica volta as atenções para o grande clássico contra o Porto da final da Supertaça de Portugal, que acontece na próxima quarta-feira (23), dentro do Estádio Municipal de Aveiro.

Os Encarnados voltam a campo pela Primeira Liga no dia 29, contra o Portimonense.

Já o time do Gil Vicente, que precisará vencer para tentar se distanciar da zona de rebaixamento, esquece momentaneamente o Campeonato Português já que na quarta-feira encara o Leiria para quarta fase da Taça de Portugal.