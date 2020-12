Everton marca, mas Benfica leva golaço e fica no 2 a 2 com o Standard Liège

Já classificado para a próxima fase, o Benfica ficou no 2 a 2 contra o Standard Liège, nesta quinta-feira, pela 6ª rodada do grupo D da Europa League. Em campo, Everton Cebolinha e Pizzi marcaram, enquanto Raskin e Tapsoba fizeram para o adversário.

A partida começou agitada, com um gol perdido incrível por Everton Cebolinha e dois gols em pouco mais de 15 minutos.

O atacante ex-Grêmio teve uma chance clara na pequena área. Ele recebeu de Darwin Núñez, ganhou a dividida com a zaga, mas acabou batendo por cima e desperdiçando a chance de abrir 1 a 0 no placar.

A jogada levada o treinador Jorge Jesus à loucura na beira do campo. Everton saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou pegando muito embaixo da bola e viu a redonda subir demais, passando longe da meta do adversário.

E o lema do quem não faz leva foi acionado logo depois. O Standard Liege abriu o placar com Nicolas Raskin, que deu uma bela cabeçada sem chance para Helton Leite.

Três minutos depois, o Benfica deixou tudo igual com Everton. Pedrinho deu belo passe para Taarabt, que ganhou da defesa adversária e cruzou na medida para Cebolinha escorar de cabeça e fazer 1 a 1.

Os times continuaram buscando o gol, mas não conseguiram acertar a finalização.

Logo no primeiro lance da segunda etapa, Pedrinho quase virou. O brasileiro cortou para o meio, bateu firme de canhota e só não marcou porque o goleiro fez grande defesa.

Mas foi o Standard Liege que fez o segundo em campo. Em um contra-ataque fulminante, a bola chegou em Tapsoba, que arriscou de longe e acertou a gaveta de Helton Leite para fazer 2 a 1.

Logo após o gol, o Benfica foi para cima e teve um pênalti marcado de forma polêmica. João Ferreira dividiu com o defensor do time belga e caiu. O árbitro assinalou pênalti. Durante a transmissão, o comentarista Jorge Nicola não viu pênalti na jogada.

Pizzi, que não tinha nada a ver com isso, foi para a bola, deslocou o goleiro e deixou tudo igual: 2 a 2.

Nos acrécimos, o Benfica teve a chance de virar, mas parou na trave. Pizzi finalizou com força, mas viu a bola explodir no travessão.

Standard Liege 2 x 2 Benfica

GOLS: Standard Liege: .Raskin e Tapsoba Benfica: Everton e Pizzi

STANDARD LIEGE: Bodard; Jans, Bokadi, Cimirot, Lifis e Gavory; Raskin (Carcela-Gonzalez), Shamir (Collins Fai) e Bastien; Tapsoba (Oularé) e Balikwisha (Muleka) Técnico: Philippe Montanier

BENFICA: Helton Leite; João Ferreira, Jardel, Vertonthen e Nunes Tavares (Cervi); Weilg (Gabriel), Taarabt (Seferovic), Pedrinho (Rafa), Waldschmidt (Pizzi) e Everton; Darwin Núñez Técnico: Jorge Jesus

O Benfica terminou a fase de grupos em segundo e invicto

Ao todo, foram seis jogos,

O time de Jorge Jesus vem de uma boa sequência nas últimas partidas.

São seis jogos sem saber o que é perder, com quatro vitórias e um empate.

A última derrota foi no dia 8 de novembro, quando o Braga venceu por 3 a 2, pela Liga NOS

Foi o terceiro gol de Everton Cebolinha pelo Benfica em 16 jogos

Pizzi fez o oitavo gol na temporada, sendo o sexto na Europa League.

Ele é o artilheiro da competição até o momento

Homenagem a Paolo Rossi

O ídolo italiano, que morreu na última quarta-feira, foi homenageado pelos clubes antes da partida. Veja abaixo.

Classificação

GRUPO D

1. Rangers: 14 pontos

2. Benfica: 12 pontos

3. Standard Liege: 4 pontos

4. Lech Poznan: 3 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Domingo, 13/12, às 17h30* – Benfica x Vilafranquense – Taça de Portugal

Domingo, 13/12, às 14h15*, Gent x Standard Liege – Campeonato Belga

*horário de Brasília